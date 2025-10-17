El tren de chapa gruesa de ArcelorMittal en Gijón, parado al menos hasta el lunes

En la factoría siderúrgica de ArcelorMittal en Gijón se están viviendo estos días jornadas de anormalidad. El tren de chapa gruesa está parado por los efectos de un incendio ocurrido el pasado lunes y la compañía espera concluir la reparación durante los próximos días y reiniciar la actividad a partir del próximo lunes. Por su parte, el horno alto "B" está en funcionamiento, pero aún no opera con normalidad tras sufrir esta semana dos incendios en las toberas por las que se introduce el gas.

A las incidencias en estas dos instalaciones claves de la factoría de Gijón se suma la parada técnica del sínter "A". Esta planta –en la que se prepara mediante calentamiento y compactación el mineral de hierro para su introducción en el horno alto– paró el pasado domingo y durante 50 días será sometida a labores de mantenimiento y mejora puesto que, a partir de fin de año, será el único sínter en funcionamiento en la siderurgia asturiana porque el "B" será clausurado definitivamente.

En el horno alto "B" de Gijón también se realizó a finales del verano una parada técnica para llevar a cabo labores de mantenimiento. El horno alto se reactivó hace dos semanas, pero ha registrado varios incidentes. Esta semana sufrió dos incendios, sin graves daños, en las toberas por las que se introduce el mineral. Fuentes de ArcelorMittal señalaron que en estos momentos el horno alto está trabajando en modo de estabilización, no a marcha normal.

El pasado lunes también se registró un incendio sin daños personales en el tren de chapa gruesa de Gijón. El suceso se produjo en la galería inferior de este taller, bajo el camino de rodillos. Fuentes de ArcelorMittal señalaron que los daños provocados por el fuego son importantes y que afectan principalmente al cableado eléctrico. La previsión de la compañía es intentar arrancar el tren de chapa gruesa a partir del próximo lunes. La plantilla de esta instalación ha cogido estos días descansos pendientes, vacaciones o ha aprovechado para realizar los reconocimientos médicos. En último extremo, entran en el ERTE que tiene vigente la compañía.

Por otro lado, UGT-FICA ha instado a ArcelorMittal a que "cumpla" los planes de inversión previstos para España por considerar "fundamental" que la compañía "asuma" sus compromisos y "desarrolle" el plan de descarbonización con la inversión de la plantas de reducción directa de mineral de hierro (DRI, por sus siglas en inglés) previsto en la factoría de Gijón y otro horno eléctrico híbrido para la factoría de Avilés. El sindicato considera "indispensable" estas inversiones para mantener las actuales capacidades productivas y como "máxima garantía del mantenimiento del empleo estable y de calidad".