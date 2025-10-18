Alerta sanitaria en España por una partida de queso ecológico con Listeria y E. Coli: esta es la marca y partida afectadas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta por la presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra de moho blanco de la marca Suerte Ampanera, con fecha de caducidad 10/12/2025. La notificación, publicada el 17 de octubre de 2025 (17:00 h), llegó a través del SCIRI (Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información) tras comunicación de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, después de que el propio fabricante de quesos ecológicos avisase de la situación.

El producto implicado está claramente identificado: Queso de Cabra Moho Blanco Suerte Ampanera, lote 2509262, unidad de 450 gramos, refrigerado. AESAN acompaña la ficha con imágenes para facilitar su reconocimiento por parte de consumidores y comercios.

Según la información oficial, la distribución inicial del lote se realizó, sobre todo, en el norte de España, pero también en otras comunidades. En concreto, en Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Comunidad de Madrid, sin descartar redistribuciones a otras comunidades. La agencia ha trasladado la alerta a todas las autonomías a través del SCIRI para verificar la retirada del producto de los canales de comercialización.

La recomendación a los consumidores

La recomendación a consumidores es inequívoca: "Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos". En caso de haberlo consumido y presentar síntomas compatibles con listeriosis —vómitos, diarrea o fiebre— se insta a acudir a un centro de salud.

AESAN recuerda, además, que las mujeres embarazadas deben extremar precauciones y consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo disponibles en su portal, donde se incluye la lista de alimentos a evitar por riesgos microbiológicos como Listeria monocytogenes. La agencia subraya también la importancia de evitar la contaminación cruzada en la cocina.

Un aspecto relevante de esta alerta es que la incidencia se detectó en los autocontroles de la propia empresa, que comunicó el caso a las autoridades competentes, "en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros". Este mecanismo refuerza la trazabilidad y la retirada preventiva para minimizar riesgos.

Para quienes necesiten verificar si tienen el producto en casa, AESAN aconseja comprobar etiqueta, lote y fecha. Si el envase coincide con Suerte Ampanera – Queso de Cabra Moho Blanco – lote 2509262 – cad. 10/12/2025 (450 g, refrigerado), la indicación es no consumir y seguir las instrucciones de devolución o retirada del establecimiento.

La agencia mantiene en su web información ampliada sobre listeriosis y enfermedades de transmisión alimentaria, además de la evolución de esta y otras alertas. El canal del SCIRI permanece activo para coordinar de forma ágil cualquier actualización con las comunidades autónomas y el sector alimentario.