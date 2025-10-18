Barbón asegura que Asturias tiene “todas las de ganar” tras la movilización contra el peaje del Huerna

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha afirmado que “Asturias tiene todas las de ganar” después de la unidad expresada en la movilización contra el peaje de la Autopista del Huerna, celebrada este viernes en Oviedo. La reivindicación, que reunió a más de 5.000 participantes según la Policía Nacional, fue convocada por más de 30 organizaciones tras conocerse que la Comisión Europea considera que la prórroga realizada en 2000 por el entonces gobierno de José María Aznar y Francisco Álvarez‑Cascos vulnera la normativa europea.

Por ello, todos los partidos políticos, los agentes sociales, los empresarios y varios colectivos ciudadanos reclaman al Ministerio de Transportes la suspensión del peaje o su bonificación total en tanto se negocia la nulidad de la concesión.

Barbón ha recordado que la prórroga del peaje hasta 2050 se hizo “para hacer caja” y conseguir mayor rentabilidad para la concesionaria, una decisión que la Comisión Europea ha considerado “ilegal” por no respetar los procedimientos de contratación pública. “La prórroga fue para favorecer la venta posterior del peaje”, ha asegurado, destacando que “es un producto más rentable si lo alargas casi treinta años más”.

Barbón ha hecho esas declaraciones en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), adonde ha acudido para recibir el premio "Compromiso institucional", en el marco de los galardones "Benedicta rodríguez" que conceden las Juvetudes Socialistas de Castilla y León y que reconocen el compromiso con la memoria histórica.

“Lo que ha descubierto la Unión Europea es demoledor”, ha afirmado Barbón, quien también ha explicado que “he tenido acceso al dictamen confidencial y puedo decir que es tajante”. En base a ese documento, el Principado ha iniciado consultas jurídicas con el objetivo de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Asturias va a defender sus intereses hasta el final”, ha declarado, convencido de que “tenemos argumentos sólidos para ganar”.

El presidente también ha reprochado a la oposición asturiana, en especial al PP, que no reconozca la ilegalidad de la prórroga: “Algunos han sido incapaces de decir que este peaje es ilegal, y eso me sorprende”, ha dicho refiriéndose a Álvaro Queipo, al que calificó de "líder provisional de la derecha asturiana". “Pido, al menos, que admita lo evidente: el acuerdo del año 2000 fue una prórroga ilegal”, ha insistido.

Asimismo, ha destacado que la manifestación —en la que han coincidido sindicatos, patronales, asociaciones ciudadanas y partidos políticos— “ha sido muy singular, porque es raro ver a sindicatos y patronal, por ejemplo, en la misma pancarta; es algo absolutamente utópico".