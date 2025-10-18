Las Cámaras y los sindicatos de Asturias, a gusto con el resultado de la OPA del BBVA por el Banco Sabadell

El rechazo de la oferta del BBVA por el Banco Sabadell ha sido bien recibido, en líneas generales, en los principales círculos empresariales y sindicales de Asturias.

"Respetamos la decisión de los accionistas de dos entidades privadas, y esperamos que el resultado sea el mejor para los intereses de Asturias", valoró Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo.

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Gijón, aseguró que "el mantenimiento del Banco Sabadell en el mercado como entidad independiente es muy positivo para el conjunto del tejido empresarial, y muy especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes)". "Además, la finalización del proceso de la opa hostil debería traer el sosiego que el sector financiero precisa, permitiendo centrar todo sus esfuerzos en dotar de liquidez al tejido productivo", señaló Baragaño, que reiteró que estas valoraciones van en la línea con lo que ya expresó la entidad gijonesa "tanto ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como la sociedad en general". Con todo, Baragaño también manifestó su deseo de que "BBVA, como entidad de referencia que es en España, tenga éxito en su actividad, lo que además redundará en el colectivo empresarial".

Daniel González, al frente de la Cámara de Avilés, remarcó que "los accionistas del Banco Sabadell, muchos de ellos también clientes, se han manifestado claramente en su deseo de continuidad de la entidad operando de manera independiente por el fuerte arraigo del banco en los territorios donde tiene mayor penetración, especialmente en Asturias, con fuerte presencia entre las empresas asturianas, especialmente las pymes". "El fracaso de la opa es positivo para Asturias y para ambas entidades", declaró González.

Por la parte sindical, Justo Ruiz, secretario general de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos (Comfia) de CC OO de Asturias, admitió su "alegría" por el resultado de la oferta. "Desde el principio hemos pensado que la opa podría generar problemas a la plantilla del Sabadell-Herrero, ya que estas operaciones suelen estar ligadas a expedientes de empleo", indicó Ruiz. El dirigente también añadió que "la concentración bancaria es un problema para la competencia y, en última instancia, para el tejido económico".

Susana Pérez, secretaria del sector financiero de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FESM) de UGT Asturias, aseveró que la organización está "contenta" por el final de "un proceso largo, tedioso y con mucha carga de trabajo para ambas plantillas". "Si la operación hubiese prosperado, hubiésemos dado un paso adelante para defender el el empleo de ambas entidades", afirmó.