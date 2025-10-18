Hasta Carmen Lomana opina del peaje del Huerna (y con mensaje a Óscar Puente incluido)
La leonesa lamenta que solo se hable de Asturias "cuando hay lío"
Carmen Lomana (León, 1948) anda este fin de semana por Asturias por un asunto familiar. De sobra es conocida la vinculación de la empresaria y "socialité" con la región, ya que su familia tiene casa en Llanes y en el concejo ha disfrutado de muchos veranos desde que era adolescente.
Lomana está atenta a todo lo que ocurre por su tierra de adopción y por supuesto sabe del conflicto del peaje del Huerna y la revuelta de los asturianos para que se retire de una vez, después de que la UE haya dictaminado que ampliar el cobro por cruzar entre el Principado y la Meseta hasta 2050 se hizo de forma ilegal. En su columna sabatina en "La Razón" la leonesa habla de Asturias como "tierra maravillosa", "verde, elegante, con esa mezcla de nobleza y autenticidad". Por piropos que no sea.
Pero lamenta el lío del Huerna y centra su objetivo en el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien días atrás llegó a decir que el peaje no es "un problema central" para los asturianos.
"Esta semana también ha estado (Asturias) en el centro del huracán por el conflicto con la AP-66 y las declaraciones de Óscar Puente", describe Lomana. "Qué pena que se hable de Asturias solo cuando hay lío. Yo prefiero hablar de sus paisajes, de su gente, de su cocina y de ese aire que te limpia el alma".
La empresaria no se queda ahí, sino que le envía un mensaje de forma indirecta a Puente recurriendo a una frase del pintor David Hockney: "El arte no es cosa de ver". Ella hace suya esta reflexión que es fácil entender que va dirigida al Ministro. "Yo añadiría: la ética también debería ser una forma de ver. En casa, en los colegios, en los gobiernos. Porque sin ella, todo lo demás es puro decorado".
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
- Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias
- El cierre que ya prepara ArcelorMittal y que reducirá su capacidad de producir acero en Asturias
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
- Confirmado el aterrizaje definitivo de dos universidades privadas en Asturias: un 'modelo innovador y dinámico' para Oviedo y Avilés está 'de enhorabuena