Hasta Carmen Lomana opina del peaje del Huerna (y con mensaje a Óscar Puente incluido)

Carmen Lomana (León, 1948) anda este fin de semana por Asturias por un asunto familiar. De sobra es conocida la vinculación de la empresaria y "socialité" con la región, ya que su familia tiene casa en Llanes y en el concejo ha disfrutado de muchos veranos desde que era adolescente.

Carmen Lomana preparada para ir a la playa, en Llanes, en un verano de hace años. / LNE

Lomana está atenta a todo lo que ocurre por su tierra de adopción y por supuesto sabe del conflicto del peaje del Huerna y la revuelta de los asturianos para que se retire de una vez, después de que la UE haya dictaminado que ampliar el cobro por cruzar entre el Principado y la Meseta hasta 2050 se hizo de forma ilegal. En su columna sabatina en "La Razón" la leonesa habla de Asturias como "tierra maravillosa", "verde, elegante, con esa mezcla de nobleza y autenticidad". Por piropos que no sea.

Pero lamenta el lío del Huerna y centra su objetivo en el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien días atrás llegó a decir que el peaje no es "un problema central" para los asturianos.

"Esta semana también ha estado (Asturias) en el centro del huracán por el conflicto con la AP-66 y las declaraciones de Óscar Puente", describe Lomana. "Qué pena que se hable de Asturias solo cuando hay lío. Yo prefiero hablar de sus paisajes, de su gente, de su cocina y de ese aire que te limpia el alma".

La empresaria no se queda ahí, sino que le envía un mensaje de forma indirecta a Puente recurriendo a una frase del pintor David Hockney: "El arte no es cosa de ver". Ella hace suya esta reflexión que es fácil entender que va dirigida al Ministro. "Yo añadiría: la ética también debería ser una forma de ver. En casa, en los colegios, en los gobiernos. Porque sin ella, todo lo demás es puro decorado".