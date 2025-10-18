El Centro Botín rinde homenaje a las olas perdidas en su nuevo proyecto expositivo

Daniel Fernández Pascual y Alon Schwabe buscan olas. En concreto, buscan olas pérdidas, porque las olas también se pierden, se desorientan y no vuelven. Al revés también, hay olas que siempre rompen en la misma orilla, que se elevan y estallan con la misma cadencia y que por tener tienen hasta nombre. Los dos artistas han ido tras el rastro de algunas de las que desaparecieron, como lo hubieran hecho dos detectives, y con lo que han rescatado de ellas han levantado una instalación que puede visitarse, contemplarse y escucharse, en el Centro Botín, en Santander, desde hoy y hasta el 31 de marzo de 2026.

Fernández Pascual (Burgos, 1984) y Schwabe (Tel Aviv, Israel, 1984) son los integrantes de “Cooking Sections”, que se presenta como un colectivo artístico, con sede en Londres, que, a partir de los sistemas alimentarios indaga en el deterioro del planeta y su repercusión en la actividad humana. En 2021 fueron nominados al Premio Turner y ahora, en Santander, presentan por primera vez su trabajo en España. Lo hacen en un espacio que viene muy al caso, en un edificio que se abre a una bahía y que tiene aliento marítimo. “Las olas pérdidas”, el título que le han dado, es una instalación de carácter performativo, con música y danza en bucle, cambiante en la medida que cambia su contexto -la salida del sol, los barcos en la bahía, el sol o la lluvia a través del inmenso mirador que le sirve de fondo- y los movimientos de los bailarines, uno tras otro, dándose el relevo durante las horas de apertura del centro.

Todo empezó en la costa cantábrica, en Mundaka, con una primera ola desaparecida. “¿Qué significa que una ola desaparezca?”, plantea “Cooking Sections”. A responder a esa pregunta les ha ayudado el equipo de GeoOcean, el Grupo de Ingeniería Geomática y Oceanografía de la Universidad de Cantabria, que les ha guiado en “un viaje en el tiempo, hacia atrás” en busca de las olas perdidas.

Lo que se lleva con ellas al extinguirse, averiguaron los artistas, es mucho más que una oscilación en la superficie del mar: sus consecuencias alcanzan el fondo marino. “La desaparición de la ola conlleva la desaparición de todo ese mundo maravilloso bajo el mar”, corroboró Fernández Pascual.

“Cooking Sections” ha documentado once olas, que ya no existen. Aquella primera de Mundaka, en el País Vasco, y otras diez más: en La Barre, Francia; Agadir, en Marruecos; Cape St. Francis, en Sudáfrica; Hala Moana, en Hawai; Rabo de Peixe, en Portugal; Kirra, en Australia; Petacalco, en México; Cabo Blanco, Perú; Jardim do Mar, en Portugal, y El Marsa, en el Sáhara Occidental. De cada una de ellas han recogido una descripción lo más detallada posible -altura, periodo, longitud de onda…-, han descrito las razones de su desaparición -la explotación de recursos naturales como los fosfatos en El Aiun, la construcción de una carretera en Madeira, la construcción de nuevas áreas residenciales en Honolulu, la especulación turística…- y han dado cuenta del impacto en las comunidades que convivían con ellas.

En la sala de la segunda planta del Centro Botín todo ese ingente y largo esfuerzo investigador se ha materializado en una instalación depurada, en la que se aprecia la formación en Arquitectura de sus autores -ambos profesores lectores de esa materia en el Royal College of Arte de la capital británica-. Ellos han creado, expresamente para ese lugar, hasta los asientos en los que los espectadores pueden acomodarse para asistir al espectáculo performativo. A un lado, formando un pasillo, los paneles dedicados a cada ola, con un breve texto que explica el resultado de las investigaciones de “Cooking Sections”: cómo era, en qué momento se perdió, por qué y que consecuencias tuvo su pérdida.

El resto del espacio está dedicado a la acción performativa, once muelles que penden del techo de la sala, uno por cada ola, y un bailarín o bailarina interactuando con ellos, siguiendo la música con la que el compositor Duval Timothy ha transformado en sonido las olas perdidas.

La instalación y su argumentación se asientan en el activismo climático y la convicción de que es necesario preservar el patrimonio natural con toda su diversidad para preservar la vida en el planeta y la especie humana.

La comisaria de esta producción expositiva, Bárbara Rodríguez, se refirió a ella, al presentarla, como “un monumento a un acontecimiento efímero”, un “espacio meditativo”, que ha sido construido con “una perspectiva metabólica” que abarca lo pequeño y lo grande. La directora del Centro Botín, Fátima Sánchez, anunció que durante el tiempo que permanezca la instalación, el Centro Botín mantendrá activo un proceso de recogida de ideas y propuestas de los visitantes para dar solución a los retos que “Cooking Sections” pone en evidencia.

“Las olas perdidas” se acompaña de un catálogo, publicado por la Fundación Botín junto a “Spector Books”, con seis ensayos de otros tantos autores, imágenes y apuntes de los artistas, en la que queda recogida la actividad de “Cooking Sections” desde su creación, en el año 2013.