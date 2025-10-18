El equipo que gobierna la Justicia asturiana con su nueva eficiencia: estos son sus nombres y trayectorias

La Justicia asturiana afronta un periodo de grandes cambios. La entrada en vigor de la ley de eficiencia judicial supone la desaparición de los Juzgados tal como se conocían hasta ahora y la creación de los tribunales de instancia –uno por cada partido judicial–, así como de la oficina judicial, 21 años después de que ésta fuese definida legalmente.

Este cambio se suma a la deseada unificación de los juzgados de Oviedo, que en los últimos meses ha provocado un cruce constante de acusaciones entre el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), la Universidad de Oviedo y el Principado.

Las personas encargadas de dirigir estos cambios son nueve hombres y tres mujeres, la mayoría asturianos entre los 46 y los 65 años con décadas de experiencia en sus carreras.

El TSJA, máxima expresión del Poder Judicial en una comunidad autónoma, deberá hacer frente, por tanto, a grandes retos. Especialmente la Sala de Gobierno. Alejada del foco mediático que suelen acaparar las sentencias, la labor de este órgano resulta decisiva para la organización interna de los tribunales y Juzgados.

Su función es, fundamentalmente, la gestión interna de los Juzgados y tribunales de la comunidad, adoptando aquellas medidas que consideren necesarias para sumejor funcionamiento. Es decir, es el responsable de que la Justicia asturiana esté bien engrasada.

Se encarga, por ejemplo, de repartir los temas entre las distintas salas y de organizar los turnos para asegurar su buen ejercicio y también de proponer magistrados, gestionar las jubilaciones o determinar actuaciones para mejorar la Administración de Justicia. Este último punto, fundamental en muchos aspectos.

La Sala de Gobierno tiene al frente al propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús María Chamorro. Además, está integrada por el presidente de la sala contencioso-administrativa del TSJA, David Ordóñez Solís; el presidente de la sala social, José Luis Niño Romero; y el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Lorenzo Álvarez.

El equipo que gobierna la Justicia asturiana con su nueva eficiencia / LNE

Estos cuatro cargos se consideran miembros natos, es decir, son nombrados automáticamente al ejercer las presidencias de sus respectivas salas.

Además, la Sala de Gobierno cuenta con otros cuatro integrantes electos. La Asociación Profesional de la Magistratura eligió a Simonet Quelle Coto y Marta Huerta Novoa. Por la conservadora Asociación Judicial Francisco de Vitoria está Francisca Sabater Díez de Tejada, la más votada en las elecciones de la semana pasada; y, por la progresista Jueces para la Democracia, Julio Martínez Zahonero. Como suplentes están Jorge Punset Fernández, juez decano de Oviedo, y Luis Ortiz.

Jesús María Chamorro. Figura destacada de la justicia española, se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria por defender a ultranza aquellas acciones o actuaciones que, a su parecer, mejorarían el sistema judicial asturiano. Esto ha provocado en los últimos meses sus enfrentamientos constantes con el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, por la unificación de los Juzgados en Llamaquique.

Chamorro forma además parte de la sala Civil y Penal del TSJA. Tiene entre sus responsabilidades resolver cuestiones que afecten a cargos públicos aforados (el presidente o los miembros del Consejo de Gobierno, de la Junta General, los magistrados de la Audiencia Provincial, etcétera), únicamente por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Accedió a la carrera judicial por oposición libre en 1989 y su primer destino fue el Juzgado de 1º Instancia de Pravia. Tras pasar por salas de Cádiz y País Vasco, decidió regresar a Asturias. En diciembre de 2019 tomó posesión como presidente del Tribunal Superior de Justicia.

David Ordóñez Solís. Presidente de la sala de lo Contencioso desde hace casi cinco años. Ingresó en la carrera judicial hace 25 años y en 2001 se convirtió en titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Oviedo.

Antes de iniciar su carrera judicial, Ordóñez ejerció como asesor jurídico en asuntos europeos del Principado durante 14 años (1986-2000) y como profesor asociado de Derecho Internacional de la Universidad de Oviedo (1988-1996).

La Sala de lo Contencioso-Administrativo que preside es el órgano fiscalizador de las administraciones públicas. Puede, por ejemplo, anular licencias urbanísticas concedidas por los ayuntamientos, impugnar una sanción impuesta por una consejería autonómica, gestionar reclamaciones patrimoniales contra la Administración. Puede impugnar los resultados de unas elecciones autonómicas.

José Luis Niño Romero. Tomó posesión como presidente de la sala de lo Social el pasado mes de abril. En el acto se comprometió a hacer frente al despliegue de la "revolución tecnológica" y al impacto que tendrá la Inteligencia Artificial en la administración de Justicia y a abordar los constantes cambios de la normativa laboral. Su sala se encarga de los procesos que afectan a los intereses de los trabajadores y empresarios de ámbito superior a los Juzgados de lo Social.

Accedió a la Escuela Judicial en 1999 y su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Tarancón (Cuenca). En Avilés llegó a la madurez profesional y en 2014 regresó a su Madrid como letrado del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), donde se dedicó durante dos años a diseñar planes de refuerzo de tribunales. Llevaba en la sala de lo Social del TSJA desde 2022. Es profesor asociado de la Universidad de Oviedo.

Antonio Lorenzo Álvarez. Magistrado adscrito a la Sección Sexta de la Audiencia, con sede en Oviedo, hasta hace unos meses, preside la Audiencia Provincial desde el verano. Estuvo al frente del Juzgado de Primera Instancia Número 6 de Oviedo durante 16 años y en 2018 le premiaron por ser el juez más eficaz de España.

Su camino judicial comenzó hace 25 años. Tras la oposición llegó la preparación en la Escuela Judicial de Barcelona y antes de trabajar en Oviedo, tuvo como destinos Llanes y Guecho (Vizcaya). Ahora, entre sus responsabilidades está juzgar delitos de homicidio, agresión sexual o tráfico de drogas a gran escala.

En esta nueva etapa, tiene entre sus retos pelear por una justicia "más cercana a los sectores más desfavorecidos de la sociedad y, en particular, a las personas discapacitadas".

Francisca Sabater Díez de Tejada. Durante años ejerció como magistrada responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Langreo hasta que en 2012 se trasladó al Juzgado de lo Social Número 4 de Gijón.

María Simonet Quelle. Fue titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Guecho (Vizcaya) y pasó a ser jueza de lo Penal en Avilés en 2009, del que fue su primera titular. Este cargó lo ejerció durante cinco años, antes de trasladarse al Juzgado de Instrucción Número 2 de Oviedo, donde continúa.

Julio Juan Martínez Zahonero. Llegó al Juzgado de Instrucción Número 3 de Gijón en 2019 y en febrero del año pasado fue elegido como nuevo decano de los jueces de la ciudad. Antes pasó por Amurrio (Álava), Castro Urdiales (Cantabria), Cangas del Narcea, Luarca y Avilés. Además, ejerció 14 años como coordinador de la Asociación Jueces para la Democracia.

Marta Huerta Novoa. Pertenece al Poder Judicial desde 2009 y su primer destino fue la localidad palentina de Cervera del Pisuerga. En Asturias, pasó una época en los Juzgados de Castropol hasta que hace 11 años se convirtió en la titular del Juzgado de Luarca. Entró a formar parte de la Sala de Gobierno en julio de este año.

Aunque no forman parte directa de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, hay otros dos cargos con gran relevancia en el Principado: los decanos de los Juzgados de Avilés y Oviedo. El decano de Gijón, Julio Juan Martínez Zahonero, forma parte de la Sala de Gobierno como miembro electo.

Miguel Ángel Balbín Llera. Secretario de la Sala de Gobierno desde hace cinco años. Es el superior de los Letrados de la Administración de Justicia.

Joaquín Colubi Mier. Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de Avilés, lleva como decano desde 2021. Previamente, había ejercido su función jurisdiccional en el Juzgado Número 2 de Siero y el de Instrucción Número 3 de Santiago de Compostela.

Jorge Punset. Ingresó en la carrera judicial en 1996 y pasó por Valencia, Luarca, Orihuela (Alicante), Lugo y Avilés, antes de convertirse en titular del Juzgado Contencioso Número 5 de Oviedo. En 2023, fue reelegido como decano de los Juzgados de la ciudad.