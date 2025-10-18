El frente común asturiano contra el peaje del Huerna quiere dar un paso más: empresarios, partidos y sindicatos urgen una reunión con Óscar Puente

La manifestación celebrada el viernes en Oviedo para reclamar el fin del peaje de la autopista del Huerna dejó una imagen insólita, con una unanimidad política, empresarial y sindical nunca vista en las últimas décadas. Ese movimiento ha dado paso a un nuevo escenario político en la batalla asturiana por acabar con el pago en la infraestructura.

Diferentes miembros de la Alianza por las Infraestructuras —el órgano que reúne al Gobierno, partidos políticos, empresariado, sindicatos y asociaciones— reclaman ahora una reunión con Óscar Puente, ministro de Transportes, que de momento rechaza poner fin a la concesión. La intención es que Adrián Barbón, presidente del Principado, acuda a Madrid para trasladar directamente al Ejecutivo central el sentir de la región, evidenciado en la manifestación del viernes, que reunió a unas 5.000 personas según la Policía Nacional. Algunos miembros de la Alianza piden incluso que la reunión sea al más alto nivel, entre Barbón y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

El Principado promete seguir dando batalla y espera otra reunión de la Alianza para establecer una hoja de ruta, que pasará principalmente por avanzar en la vía judicial con una demanda que, probablemente, terminará en la Audiencia Nacional.

La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, considera irregular la ampliación del Huerna hasta 2050 y mantiene abierto un expediente de infracción contra España. Asturias reclama el fin del cobro al usuario o la bonificación del pago.

Los empresarios piden un impulso

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, destaca que lo importante es "mantener la unidad de la sociedad asturiana y de los partidos políticos, para evitar que la reclamación por el Huerna se convierta en un combate". En ese sentido, asegura que la propuesta del ente cameral pasa por que la Alianza solicite una reunión con Óscar Puente para "trasladar el sentimiento que hay en Asturias y que se tomen algunas medidas". A su juicio, "toca sentarse a hablar y dejar claro que esto no va contra un Gobierno concreto, sino que se trata de un problema de Asturias con el Estado". Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, afirma que es "fundamental mantener la unidad de acción de toda la sociedad asturiana" y añade que es "necesario que el ministro escuche de primera mano a la Alianza".

El mismo mensaje lanza Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés. Considera que lo importante ahora es mantener la unidad en la Alianza, sin fisuras. "Iremos a Madrid y a Bruselas las veces que sea necesario para revertir una decisión política que afecta y preocupa a la sociedad asturiana. Las posturas intransigentes que eluden el cumplimiento de la legalidad no minimizan nuestro deber y compromiso con Asturias. Ayer se demostró que el interés general debe prevalecer; la justa reivindicación coge más fuerza con la multitudinaria manifestación ciudadana". Este periódico pidió también una valoración de FADE, que no se produjo por motivos de agenda.

Los sindicatos sugieren elevar el asunto a Sánchez

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, apoya acudir a Madrid. "La manifestación fue el inicio; ahora hay que continuar la presión. Pediremos una reunión desde la Alianza por las Infraestructuras para que nos dé una solución. Si la solución es económica y él no es quien tiene el dinero, iremos a ver al ministro de Economía, a la de Hacienda o a quien haya que acudir; porque parece que hay dinero para otras comunidades y no para Asturias."

José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras, va un paso más allá. "Adrián Barbón debe reunirse lo antes posible con Pedro Sánchez, en un encuentro de presidente del Principado de Asturias a presidente del Gobierno central, para suprimir el peaje del Huerna." Reclama esa reunión porque, a su juicio, el ministro de Transportes ha mostrado "voluntad de inacción y una auténtica falta de respeto a Asturias".

El Parlamento pide seguir presionando

Los grupos políticos con representación en la Junta General coincidieron ayer en pedir que se mantenga la presión hacia Madrid. "Esperamos que esta demanda unánime y justa de la sociedad asturiana acabe siendo atendida más pronto que tarde y seguiremos trabajando en los distintos frentes que tenemos por delante para conseguir ese objetivo", destacó Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA).

"La manifestación de este viernes, a ojos del Partido Popular, ha sido un rotundo éxito. Más allá de que haya sido con mayor o menor participación, lo cierto es que ha sido un éxito porque ha sido apoyada de forma unánime", afirmó Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias. "Lo que tiene que hacer Barbón ahora es ir a Madrid a negociar. Tiene que ser él y el Gobierno de Asturias quienes vayan al despacho del ministro para trasladar lo que es justo para la región", añadió el líder popular, que reclamó además a Barbón que deje "la sumisión" hacia el Gobierno central.

Carolina López, de Vox, fue la única líder regional que no acudió a la manifestación, aunque sí defiende el fin del peaje. "Tenemos que llegar al ministro competente para plantear de manera directa cuál es la posición de Asturias. Porque este peaje sí es importante para nosotros. Este ministro debe conocer de una vez por todas la realidad de Asturias", aseguró la presidenta de Vox en Asturias, que declinó manifestarse para no participar en un acto "propagandístico" del Gobierno regional.

Izquierda Unida (IU), socio del PSOE en el Gobierno regional, también apoya acudir a Madrid. "Primero tenemos que mantener el consenso absoluto. Luego analizar si ir a Madrid, que puede ser buena idea. Hay que acudir sin duda al Defensor del Pueblo, para que emita un informe jurídico, y al Defensor del Pueblo Europeo, y también buscar el apoyo del Comité de las Regiones. Hay que estudiar medidas de este tipo, buscando todas las alternativas para avalar lo que creemos que es indispensable: suprimir el peaje del Huerna de una vez por todas", dijo Delia Campomanes.

Covadonga Tomé, del grupo mixto y ex de Podemos, no ve con malos ojos plantear una reunión con el ministro, aunque le augura poco futuro. "Lanzamos un mensaje al Gobierno de Asturias: toca avanzar sin titubeos en la vía administrativa y, si procede, en la judicial. En cuanto a la posibilidad de que la Alianza vaya a reunirse con el ministro, será posible si este recibe, porque teniendo en cuenta sus declaraciones absolutamente irrespetuosas, no tenemos claro que le interese en absoluto lo que está pasando en Asturias."

Adrián Pumares, de Foro Asturias, destaca que "hace falta que Barbón cumpla con su compromiso electoral, haciendo gala de su buena relación con Sánchez y el Gobierno".

Los transportistas, más pesimistas

Representantes de los transportistas en la región se mostraron más pesimistas sobre el futuro del Huerna si depende de una acción política. "Debe seguir la presión social y política; se deben concretar distintas medidas de presión, sin bajar la guardia, y por supuesto iniciar la demanda jurídica en principio contra el Gobierno de España", destacó Ovidio de la Roza, de la patronal Asetra.

"Todas las medidas que se tomen, incluida la reunión con el ministro por parte de la Alianza, contribuirán a alcanzar la anulación del peaje; son importantes, pero dudo mucho que el ministro acepte recibirnos", recalcó. Alejandro García Monjardín, de Cesintra, añadió que "trazaremos la ruta a seguir tanto a nivel social como jurídico si el Gobierno central no cambia de criterio".