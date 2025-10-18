Herida de consideración una mujer al caer al Río Negro en Luarca en plena madrugada
Los Bomberos con base en Valdés extraen a la mujer, trasladada al Hospital de Jarrio
Una mujer tuvo que ser rescatada en la magrugada de este sábado después de caer al río en Luarca. Efectivos de Bombero del SEPA con base en Valdés la rescataron después de que el 112 Asturias recibiese el aviso a las 5.17 horas. Los bomberos rescataron a la afectada, con la tabla de rescate y la camilla nido.
Tras inmovilizar a la afectada la sacaron hasta la ambulancia. Regresaron a base a las 6.17 horas. El SAMU, que activó al médico y la ambulancia de soporte vital básico, indicó que la afectada fue evacuada al Hospital de Jarrio. De los hechos fue informada la Policía Nacional.
