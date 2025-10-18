Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herida de consideración una mujer al caer al Río Negro en Luarca en plena madrugada

Los Bomberos con base en Valdés extraen a la mujer, trasladada al Hospital de Jarrio

El río Negro a su paso por Luarca.

El río Negro a su paso por Luarca. / A. M. Serrano

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Una mujer tuvo que ser rescatada en la magrugada de este sábado después de caer al río en Luarca. Efectivos de Bombero del SEPA con base en Valdés la rescataron después de que el 112 Asturias recibiese el aviso a las 5.17 horas. Los bomberos rescataron a la afectada, con la tabla de rescate y la camilla nido.

Tras inmovilizar a la afectada la sacaron hasta la ambulancia. Regresaron a base a las 6.17 horas. El SAMU, que activó al médico y la ambulancia de soporte vital básico, indicó que la afectada fue evacuada al Hospital de Jarrio. De los hechos fue informada la Policía Nacional.

