Herido grave un motorista al caer a la calzada y terminar en un sumidero de drenaje de la vía en Villaviciosa

Un motorista resultó herido tras sufrir una caída de moto en la Villaviciosa-Infiesto (AS-255), a la altura del punto kilométrico 5, en la primera de esas localidades. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el afectado, que presenta un politrauma, ha sido trasladado por la UVI Móvil de Arriondas al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 18.46 horas. En la llamada se indicó que un motorista había caído en una zanja. De inmediato se movilizó a tres efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque maliayo, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida.

Una vez en la zona, los bomberos comprobaron que el afectado había caído en un sumidero de drenaje de la vía. Tras rescatar al varón herido, éste fue atendido por los sanitarios que estaban allí.

Los efectivos de bomberos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 20.06 horas.

La Guardia Civil desplazó a una patrulla del Destacamento de Tráfico de Ribadesella y la UNIS de Luarca, que instruirá diligencias. El SAMU activó la UVI Móvil de Arriondas y al médico y la ambulancia de soporte vital básico de Nava.