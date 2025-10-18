El mensaje de Barbón sobre la memoria histórica: "Me emociona que alguien quiera morir sabiendo dónde está enterrado su abuelo"

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reivindicado la importancia de la memoria democrática al recibir este sábado en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) el premio ‘Compromiso institucional’, uno de los galardones ‘Benedicta Rodríguez’ que conceden las Juventudes Socialistas de Castilla y León como reconocimiento al compromiso con los valores de justicia y reparación histórica.

Barbón ha defendido que las políticas de memoria “no reabren heridas, porque las heridas nunca se cerraron”. “Aún quedan cientos y decenas de miles de familias que piden y quieren saber dónde están los suyos”, afirmó, reivindicando la tarea de las administraciones públicas para “devolver dignidad y verdad a las víctimas del franquismo”.

El presidente asturiano ha agradecido el reconocimiento “por partida doble”: por el valor institucional del premio y por el homenaje a Benedicta Rodríguez Álvarez, militante socialista y abanderada de la Casa del Pueblo de Peñaranda, represaliada y asesinada durante la dictadura.

“Habéis rescatado del rincón del olvido el nombre de una compañera que, de otro modo, habría quedado en el anonimato. Es un gesto muy importante y profundamente político”, ha subrayado Barbón, antes de felicitar a las Juventudes Socialistas por “devolver la memoria a quienes dieron su vida por la libertad”.

El dirigente socialista ha contrapuesto el valor reparador de la memoria a quienes aún la cuestionan. “Hace poco leía a un ministro de Rajoy que criticaba la ley de memoria de Zapatero porque, según él, reabría heridas. No, perdón: es que las heridas nunca se cerraron”, insistió. “Aún hay muchas personas que quieren morir sabiendo dónde están sus familiares desaparecidos. No se puede pasar página sin haber leído el libro entero”, añadió.

Barbón ha relatado experiencias personales vividas durante actos de exhumación en Asturias, donde su Gobierno ha impulsado una política activa de recuperación y reparación a través del Instituto de Memoria Democrática.

“A mí me emociona profundamente cuando alguien mayor me dice: ‘ahora puedo morir tranquilo porque ya sé dónde está mi abuelo’. Igual me emociona cuando escucho a quienes aún lloran porque quieren morir sabiendo dónde están los suyos”, explicó el presidente asturiano.

El dirigente socialista recordó que en el Principado se conmemora cada 23 de septiembre el Día de la Memoria Democrática, fecha en la que se recuerda la salida de los niños asturianos evacuados a la URSS en 1937 durante la Guerra Civil. “Es un día que nos obliga a mirar atrás para entender lo que somos y para que nadie más tenga que marcharse por culpa de la intolerancia”, subrayó.

Compromiso con las nuevas generaciones

Barbón ha enlazado el mensaje de memoria con el compromiso político actual, especialmente con la juventud. Explicó que su Gobierno trabaja por “dar respuestas reales y útiles” a los jóvenes a través de medidas concretas como la gratuidad de la matrícula universitaria y la deducción fiscal por emancipación juvenil, que “ha superado todas las previsiones y ha supuesto más de 12 millones de euros en deducciones el primer año”.

“La gente joven nos pide que escuchemos y actuemos, que seamos capaces de ilusionar y construir proyectos que emocionen. Esa es la mejor forma de hacer política útil y de seguir creyendo en el futuro”, ha recalcado Barbón.

El presidente asturiano ha afirmado sentirse “muy animado” tras su paso por el Comité Provincial del PSOE de León, donde percibió “mucha moral de victoria y muchas ganas de construir proyecto”. “Como siempre, estaré donde me pidan para colaborar con respeto, serenidad y esperanza”, añadió.

Riesgo de involución

Barbón ha advertido también del riesgo de involución democrática que, a su juicio, se percibe en parte del debate político actual. “Cuando algunos intentan banalizar la dictadura o cuestionar las leyes de memoria, lo que hacen no es mirar al futuro, sino poner en peligro los consensos básicos de nuestra democracia”, alertó. “Las sociedades que olvidan acaban repitiendo los errores del pasado, y eso es lo que no podemos permitirnos”, añadió, apelando al compromiso de las nuevas generaciones para “defender con firmeza los valores de libertad, igualdad y justicia”.

Un reconocimiento a la memoria y al compromiso

El premio ‘Compromiso institucional’ forma parte de los galardones ‘Benedicta Rodríguez’, con los que las Juventudes Socialistas de Castilla y León distinguen cada año a personas e instituciones comprometidas con la memoria democrática y los valores progresistas. El acto se celebró en el teatro Calderón de Peñaranda de Bracamonte, con la presencia de representantes socialistas de Castilla y León y Asturias.