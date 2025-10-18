OroValle, lista para explotar al mismo tiempo sus dos minas de oro en Asturias
La compañía registró durante su ultimo año fiscal una producción de 29.276 onzas, un 2% menos del mínimo previsto
La compañía OroValle, perteneciente al grupo canadiense Orvana, está preparada para empezar a "operar en paralelo", desde este último trimestre del año, sus dos minas de oro en Asturias, las de El Valle-Boinás, en Belmonte, y la de Carlés, en Salas, que lleva seis años sin actividad.
Fuentes de Orvana señalaron que con las dos minas en actividad "buscamos reducir el riesgo operativo asociado a la extracción de mineral al tener acceso a dos depósitos independientes".
Orovalle obtuvo en el ejercicio fiscal de 2025, que concluyó en septiembre, una producción de oro de 29.276 onzas de oro, un 2% inferior al mínimo previsto. "Nuestro objetivo sigue siendo gestionar eficientemente los recursos minerales para apoyar la prolongación de la vida útil de la mina", señaló Juan Gavidia, director ejecutivo de Orvana.
