La "protesta de la excavadora" reclama en las calles de Oviedo "echar abajo las casetas del peaje del Huerna"

Una excavadora (en realidad un minicargardor) encabezó este sábado a mediodía la protesta convocada la "Platafoma Ciudadana Peaje del Huerna No!" (que coordina el exdiputado de Podemos Daniel Ripa), que propuso como solución "echar abajo las casetas del peaje" en Campomanes. La protesta, que contó con la presencia de la diputada Covadonga Tomé y representantes de Cesintra y la Unión de Transportistas Autónomos (UITA), reunió a una mínima parte de los participantes de la manifestación de este viernes, convocada por la Alianza por las Infaestructuras (que es tanto como decir los partidos políticos y las fuerzas sociales y económicas de la región), lo que no deja de ser una cruel broma del destino, puesto que fue Ripa y la plataforma quienes iniciaron el movimiento contrario al peaje hace cuatro años.

La protesta, en la que se lanzaron lemas como "Peaje ilegal, excavadoras ya", partió de la plaza de España de Oviedo, frente a la Delegación del Gobierno, e hizo luego el trecho que hay hasta la Junta General del Principado, donde reclamaron la eliminación inmediata de la tasa.

"Hace cuatro años, cuando presentamos la denuncia ante la Comisión Europea, nos decían que era imposible suprimir el peaje. Y yo creo que hoy vemos un consenso político y social en Asturias después de que la Comisión Europea declarase ilegal el peaje del Huerna. Es decir, no tendrían que cobrarnos los 15,6 euros por cruzar este peaje que lastra a nuestros transportistas, separa a Asturias y León, grava nuestra economía, empeora nuestra situación y sobre todo lanza un mensaje muy peligroso, que es que hay comunidades de primera y de segunda", dijo Ripa.

EN IMÁGENES: Así fue la concentración convocada por Daniel Ripa contra el peaje del Huerna / IRMA COLLÍN

Según el exdiputado, "hay comunidades en las que, si Europa hubiese dicho que el peaje es ilegal, el Gobierno lo habría eliminado al día siguiente". Y en esta comunidad, "el señor Ministro de Transportes dice que no se puede hacer nada, que tenemos que aguantar el peaje hasta 2050, siguiendo pagando por esta ilegalidad y esta injusticia. No hay una persona en Asturias que no sepa claramente que es una vergüenza que le estén cobrando por el peaje del Huerna", añadió Ripa.

"La solución es muy sencilla", sentenció. "Es aprobar un decreto en el Consejo de Ministros para suprimir el peaje del Huerta y llevar excavadoras a tirar abajo las casetas de peaje como hicieron en Aragón, en Cataluña, en Valencia y en cualquier territorio donde se acaba una concesión. Estamos viendo estos días en Asturias una impresionante movilización ciudadana. Cada vez más gente sale a la calle por algo que todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo en suprimir el peaje, no vamos a parar hasta que lo tiren abajo. Nuestros transportistas, los conductores, la gente que está emigrada, la gente que tiene que viajar por trabajo hasta León, no tiene que seguir pagando una injusticia que fue esa prórroga por 29 años del Gobierno de José María Aznar, Rodrigo Rato y Francisco Álvarez Cascos, que cuando llega José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa, a pesar de haber prometido que lo iba a suprimir, lo mantiene, usa el dinero obtenido en esa privatización y se mantiene hasta ahora. Todos cuando estaban en la oposición decían que lo iban a quitar y cuando llegan al Gobierno se olvidan", lamentó.

"Puentes más altos han caido en Asturias"

"Yo creo que ha llegado la hora de que la gente diga que se acabó, que ya valió y que no lo vamos a permitir. Hay que decirle al señor ministro de Transportes que, en Asturias, puentes más altos han caído, este peaje los asturianos lo vamos a tirar abajo con la presión, con movilización social", avisó.

Y negó que el coste de retirar el peaje sean 30.000 millones de euros, como ha señalado el ministro Puente estos días. "Eso es mentira. Hay estudios de la Universidad de La Coruña que establecen claramente que no existe el lucro cesante en casos de ilegalidad, que la indemnización es una cifra 100 veces menor de lo que está hablando el ministro de Transportes y que es claramente asumible. Claro, nos quieren decir que sí que tenemos dinero para rescatar con 1.000 millones de euros las radiales de Madrid, pero 100, 200 millones en Asturias es muchísimo dinero. Cumplan la ley", exigió.

En referencia a la protesta de este viernes, a la que acudieron unas 5.000 personas, según fuentes policiales, "la convocaron quien puso el peaje y quien no lo ha quitado estando en el Gobierno, cuando los partidos tengan la tentación de no seguir adelante hasta el final para suprimir el peaje como hemos visto en Asturias durante 25 años, tiene que haber una fuerza ciudadana que diga vamos hasta allá. Es mejor que tengamos esa respuesta vía decreto y vía excavadoras a que tenga que venir Europa con multas millonarias al Gobierno de España por incumplir la legalidad", volvió a advertir.

Ripa puso en valor la presencia de transportistas (él mismo es hijo de transportista) en la protesta, que "pueden llegar a pagar hasta 15.000 euros por ir hasta Madrid en peajes durante todo un año y eso afecta a la economía en Asturias, en Galicia, donde son principalmente pequeños transportistas, autónomos y pymes". Y abogó por unificar la lucha conjunta con la Galicia y León.

Covadonga Tomé, que ya estuvo en la manifestación de este viernes, dijo que va "a estar en absolutamente todas" las protestas que pidan la supresión del peaje. "Hoy, evidentemente, más aún porque convocaba mi amigo y compañero en la política, Daniel Ripa, pero creo que hay que estar en todas, en absolutamente todas", añadió. Por otro lado avisó que "no vale hacer una protesta como la de ayer, que estuvo muy bien, y luego perder fuelle y olvidarse para el resto, porque esto no va a ser tan fácil, va a haber que manifestarse muchas más veces". La protesta de este sábado "no nace de ningún acuerdo político, sino de la sociedad, y en ese sentido yo creo que es más espontánea y más pura. No tiene ningún tipo de intención política y creo que eso es importante".

"Si no lo quitan ahora, no lo quitarán nunca"

José Fernández, de UITA, dijo que "esto es una lucha que ya lleva de muchos años, la petición de eliminar el peaje, que es un lastre, pero ahora va a empezar la lucha, ahora está empezando, habrá muchas más protestas, porque no hemos visto que haya voluntad política de retirar algo ilegal. Hay que llamar a todos los colectivos a unirse, para eliminar este lastre que tenemos los asturianos". Y no se olvidó de otra autopista de peaje, la AP-9 que va de Ferrol a Portugal.

Alejandro García Mojardín, presidente de Cesintra, lamentó que no hubiese mucha más gente en la manifestación. "El Huerna es la única salida a la meseta, cuando el argayo quedó claro que sin esa carretera, Asturias queda incomunicada", indicó. Y calificó de "atípica" la protesta de este viernes, "convocada por los partidos, la gente de base tenemos que movilizarnos más, hay que pisar el acelerador, si no lo quitan ahora, no lo quitarán nunca". E indicó que, "por la pinta que tiene, terminaremos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo, que creo que es un error político, porque va a ser lo más costoso para España". García Mojardín dijo que "ya está bien de que seamos los asturianos los sacrificados, el resto del país tiene que compartir esta carga".

Uno de los presentes en la protesta fue Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores, quien aseguró que acudía a título particular y por hacer justicia a quienes iniciaron el movimiento contrario al peaje hace cuatro años. Alonso sostiene que si el Gobierno se empecina en mantener un peaje declarado ilegal, "podría incurrir en un delito de prevaricación".