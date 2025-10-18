Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana

De 21 años, nacida en Oviedo, sostuvo en el juicio que no recordaba haber pinchado a su expareja en la zona lumbar y el pecho

Un agente de la Guardia Civil. / Guardia Civil

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a una asturiana a siete años de cárcel, y al pago de una indemnización de 5.883, 67 euros, por propinar varias puñaladas en la zona lumbar y el pecho a su exnovio, en la medianoche del 30 de mayo de 2023, en la localidad madrileña de Valdemoro. La mujer, de 21 años y nacida en Oviedo, no podrá acercarse a la víctima en nueve años.

La mujer estaba con unos amigos consumiendo cocaína base fumada en casa de uno de ellos, apodado "Chipirón", y coincidió en la misma vivienda con su exnovio, con el que había roto diez días atrás, tras seis meses de relación. Se produjo entonces una discusión y la mujer amenazó con matarle. Entre todos convencieron al exnovio de que se marchase de la vivienda.

Cuando ya estaba en la calle, afectado por el alcohol y las drogas, sintió primero un pinchazo en la espalda, y al volverse otros más en el pecho. Según declaró, había sido su exnovia. Entonces comenzó a gritar: "Me han matado", y se desvaneció por la pérdida de sangre. Las puñaladas afectaron a la víctima en el pulmón y el pericardio, la membrana que envuelve el corazón. Se trata de lesiones que hubiesen sido mortales en caso de no recibir asistencia.

El joven apuñalado asegura que llamó al día siguiente a la joven, y que ésta le pidió perdón, y le dijo que no estaba, que había empezado a consumir cocaína base. La acusada, en el juicio dijo que no se acordaba de nada de lo ocurrido, sin negar que fuera la autora del apuñalamiento.

