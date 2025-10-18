Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
De 21 años, nacida en Oviedo, sostuvo en el juicio que no recordaba haber pinchado a su expareja en la zona lumbar y el pecho
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a una asturiana a siete años de cárcel, y al pago de una indemnización de 5.883, 67 euros, por propinar varias puñaladas en la zona lumbar y el pecho a su exnovio, en la medianoche del 30 de mayo de 2023, en la localidad madrileña de Valdemoro. La mujer, de 21 años y nacida en Oviedo, no podrá acercarse a la víctima en nueve años.
La mujer estaba con unos amigos consumiendo cocaína base fumada en casa de uno de ellos, apodado "Chipirón", y coincidió en la misma vivienda con su exnovio, con el que había roto diez días atrás, tras seis meses de relación. Se produjo entonces una discusión y la mujer amenazó con matarle. Entre todos convencieron al exnovio de que se marchase de la vivienda.
Cuando ya estaba en la calle, afectado por el alcohol y las drogas, sintió primero un pinchazo en la espalda, y al volverse otros más en el pecho. Según declaró, había sido su exnovia. Entonces comenzó a gritar: "Me han matado", y se desvaneció por la pérdida de sangre. Las puñaladas afectaron a la víctima en el pulmón y el pericardio, la membrana que envuelve el corazón. Se trata de lesiones que hubiesen sido mortales en caso de no recibir asistencia.
El joven apuñalado asegura que llamó al día siguiente a la joven, y que ésta le pidió perdón, y le dijo que no estaba, que había empezado a consumir cocaína base. La acusada, en el juicio dijo que no se acordaba de nada de lo ocurrido, sin negar que fuera la autora del apuñalamiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
- Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias
- El cierre que ya prepara ArcelorMittal y que reducirá su capacidad de producir acero en Asturias
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
- Confirmado el aterrizaje definitivo de dos universidades privadas en Asturias: un 'modelo innovador y dinámico' para Oviedo y Avilés está 'de enhorabuena