La valoración del Principado sobre la manifestación del Huerna: "La sociedad se ha expresado con rotundidad"
Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, promete que el Gobierno regional seguirá trabajando para poner fin al cobro
Alejandro Calvo, consejero de Movilidad del Principado de Asturias, valoró este sábado la manifestación que tuvo lugar ayer en Oviedo para pedir la supresión del peaje del Huerna, que reunió a 5.000 personas.
"Lo vivido ayer en las calles de Oviedo representa una lección de unidad, civismo y firmeza que la sociedad asturiana ha expresado con rotundidad. Una demostración de unidad, frente a una herencia envenenada de un Gobierno del PP", destacó Calvo, que estuvo en la manifestación junto a Adrián Barbón, presidente del Principado.
"El Gobierno de Asturias ha liderado las exigencias planteadas en el seno de la Alianza por las Infraestructuras convencido de que nos asiste una razón de justicia, no sólo en el sentido histórico, sino también en el terreno estrictamente legal. Así lo ha expresado la Comisión Europea, y así hemos tenido oportunidad de contrastarlo con los responsables técnicos del dictamen esta misma semana en Bruselas", destacó el Consejero.
"Tenemos muy claro que la reclamación de la sociedad asturiana, además de unánime, es justa y por ello creemos que ha de ser atendida más pronto que tarde. El Gobierno de Asturias mantiene su compromiso de seguir trabajando con determinación y fuerza para continuar adelante con un proceso que se abre ante nosotros en varios frentes: social, político, administrativo y judicial", incidió el titular de Movilidad.
"Seguiremos haciéndolo con rigor, con el respaldo de la sociedad asturiana y de los argumentos legales para lograr acabar con la injusticia que supone el pago del peaje prorrogado irregularmente por el Gobierno de Aznar y Cascos en 2000", concluyó Calvo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
- Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias
- El cierre que ya prepara ArcelorMittal y que reducirá su capacidad de producir acero en Asturias
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
- Confirmado el aterrizaje definitivo de dos universidades privadas en Asturias: un 'modelo innovador y dinámico' para Oviedo y Avilés está 'de enhorabuena