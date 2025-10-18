La valoración del Principado sobre la manifestación del Huerna: "La sociedad se ha expresado con rotundidad"

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad del Principado de Asturias, valoró este sábado la manifestación que tuvo lugar ayer en Oviedo para pedir la supresión del peaje del Huerna, que reunió a 5.000 personas.

"Lo vivido ayer en las calles de Oviedo representa una lección de unidad, civismo y firmeza que la sociedad asturiana ha expresado con rotundidad. Una demostración de unidad, frente a una herencia envenenada de un Gobierno del PP", destacó Calvo, que estuvo en la manifestación junto a Adrián Barbón, presidente del Principado.

"El Gobierno de Asturias ha liderado las exigencias planteadas en el seno de la Alianza por las Infraestructuras convencido de que nos asiste una razón de justicia, no sólo en el sentido histórico, sino también en el terreno estrictamente legal. Así lo ha expresado la Comisión Europea, y así hemos tenido oportunidad de contrastarlo con los responsables técnicos del dictamen esta misma semana en Bruselas", destacó el Consejero.

"Tenemos muy claro que la reclamación de la sociedad asturiana, además de unánime, es justa y por ello creemos que ha de ser atendida más pronto que tarde. El Gobierno de Asturias mantiene su compromiso de seguir trabajando con determinación y fuerza para continuar adelante con un proceso que se abre ante nosotros en varios frentes: social, político, administrativo y judicial", incidió el titular de Movilidad.

"Seguiremos haciéndolo con rigor, con el respaldo de la sociedad asturiana y de los argumentos legales para lograr acabar con la injusticia que supone el pago del peaje prorrogado irregularmente por el Gobierno de Aznar y Cascos en 2000", concluyó Calvo.