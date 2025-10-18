Los veterinarios, orgullo de Asturias en el encuentro "más bonito del año"

Ha sido este año la festividad de San Francisco de Asís especial y emotiva para los veterinarios asturianos, algo más de un millar colegiados. Los profesionales se reunieron este sábado en el auditorio "Príncipe Felipe" de Oviedo para festejar su patrono y entregar sus condecoraciones tras un año que, en cuestiones de sanidad agraria, ha sido "muy difícil" y les ha dado mucho trabajo, en palabras de la directora general de Agroganadería del Principado, Rocío Huerta. "Es un orgullo estar aquí y os reconozco el gran esfuerzo que realizáis", señaló.

Huerta quiso realzar el trabajo de los veterinarios, especialmente, aquellos que tratan con los ganaderos. "Sois la primera línea y os agradezco vuestra dedicación con ellos", señaló la directora, quien también alabó la labor de los profesionales en el Laboratorio de Sanidad Animal y su trabajo con la Consejería de Medio Rural.

Asistentes al acto, entre ellos, un miembro de la Unidad Canina del Principado con uno de sus perros. / Irma Collín

La sanidad animal, advirtió, "no es algo con lo que se juega" y defendió el trabajo del Principado para dejarla al "margen de cuestiones políticas, ya que está sometida a normativas y protocolos que vienen marcados". No pudo evitar Huerta referirse a la crisis que estalló a principios de este año con el brote de tuberculosis en Tineo, ahora prácticamente encarrilado. Una situación que lamentó, "precisamente cuando Asturias es zona libre de la enfermedad, algo que fue un gran éxito de todos".

Otras patologías como la lengua azul o la llamada "fiebre" de las vacas (EHE) también fueron mencionadas por la directora al hablar del complicado momento de la ganadería, en alerta ahora por los casos de la peligrosa dermatosis nodular contagiosa detectados en granjas catalanas. "Tenemos que estar preparados para lo que viene y afrontarlo todo juntos con éxito", reseñó.

Estreno en el cargo

Con mucha emoción y de forma especial afrontó la fiesta David Iglesias, presidente del Colegio de Veterinarios de Asturias desde diciembre del año pasado, por lo que ha sido su primer San Francisco de Asís en el cargo. "Es un honor y un privilegio, tras más de 40 años de ejercicio de la profesión, presidir esta celebración, pues la festividad encarna para todos los colegiados veterinarios el momento de encuentro más bonito del año, repleto de compañerismo, respeto, cariño y reconocimiento a premiados. Es una festiva reunión que nos permite estrechar el lazo que nos une en torno a esta maravillosa profesión que es la veterinaria", señaló en su discurso.

La vicepresidenta del Colegio, Rocío Quince, se encargó leer el acta en la que se acordaron las condecoraciones. La medalla de oro recayó este año en la Policía Nacional, que recogió el comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Díaz; la comandancia de la Guardia Civil de Asturias, representada por José Ignacio Baragaño; y la Unidad Canina de Rescate del Principado, que contó con su presidenta, Elena Marcos Mori.

Condecoraciones

El Colegio también entregó la insignia de oro Sócrates Merino, Luis Ortega Alonso-Villaverde y Manuel Fernández; y la de plata a 21 profesionales más. Además se distinguió a los jubilados este año (Silverio Roberto Fernández, Manuel Fernández, Gabriel González y Luis Miguel Suárez); se otorgaron los premios del Colegio a Cristian Cabo, Susana Acle Olivo, Laura Marcos, Jana Pérez y Marina Santos; y se recibió de forma oficial a los 11 nuevos colegiados en Asturias.

Todo ello en un acto en el que no podían faltar, aunque fuera con una presencia simbólica, los animales, representados por los perros que ayudan a las fuerzas de seguridad en su labor diaria. Porque no hay que olvidar que se celebraba San Francisco de Asís, devoto de los animales: "Nos hacen mejores personas".