Antonio Trevín ya nombra el dique "de su Llanes del alma", tras un sencillo y emotivo acto junto a "Los Cubos de la Memoria", "que llevan su huella"

Antonio Trevín Lombán ya tiene una placa en su "Llanes del alma", como aseguró el Presidente del Principado, Adrián Barbón, en concreto en el dique del puerto que el recientemente fallecido contribuyó a mejorar y a convertir incluso en una obra de arte, a través de "Los Cubos de la Memoria" que creó Agustín Ibarrola.

Un acto sencillo y emotivo, a primera hora de la tarde de este domingo, sirvió para inaugurar el "Dique Presidente y Alcalde Antonio Trevín", con presencia en pleno de todo el Ejecutivo regional, expresidentes, como José Luis Rodríguez Vigil, la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, alcaldes como la avilesina Mariví Monteserín, el riosellano Paulo García, o el propio regidor de Llanes, Enrique Riestra. Tampoco faltó la viuda del que fuera tercer Presidente de Asturias, Luisa Fernández Lledías, ni su hermano Miguel Trevín o el hijo de Agustín Ibarrola, José. El presidente de la Cámara de Oviedo, Carlos Paniceres, fue otro de los que hizo acto de presencia, también el secretario general de UGT en Asturias, Francisco Javier Fernández Lanero, o Luis Manuel Flórez, hasta hace unos meses portavoz del PSOE en Gijón.

Los presentes en el homenaje. / Irmas Collín

El Presidente Barbón, que entregó a la viuda de Trevín una placa similar a la que figura en dique, justificó la necesidad del homenaje a al que fuera Alcalde de Llanes durante tres mandatos. "Aquí sintió y vinculó toda su actividad y su pasión por la vida y la política de una forma expresa, lo que hace que hoy queramos rendirle este pequeño homenaje, este tributo, en nombre del Gobierno de Asturias, al darle el nombre del Presidente y Alcalde Antonio Trevín a este dique, en el que además está uno de los grandes reflejos de una de esas ilusiones que movían a Antonio, de soñar un Llanes que despertara la admiración por dondequiera que fuera y que sonara y resonara el nombre de esta villa en todo el mundo, no sólo en Asturias y en España".

Barbón añadió que "aquí se encontró con el arte de Ibarrola, con esa majestuosa obra que son 'Los Cubos de la Memoria', que tranforma unos cubos de protección de un puerto, comunes y habituales, en algo más, mucho más representativo, incluso la expresión de la misma alma de un pueblo. Y la verdad es que coincidieron, se compenetraron perfectamente el genio del artista con el genio del político que soñaba alto".

José Ibarrola, Luis Fernández Lledías y Adrián Barbón. / Irma Collín

"No tengo ninguna duda del significado y el significante que quería el presidente Trevín dar a estos 'Cubos de la memoria', porque en sí mismos se convirtieron en un símbolo de Llanes, y abrieron Llanes y lo convirtieron en paisaje representativo, porque quien venía y viene a Llanes hoy sigue buscando ver estos 'Cubos de la memoria', que nos enlazan también con algo tan representativo de Llanes, como es esos vínculos de inmigración de tantos y tantos llaniscos", añadió Barbón.

"Estoy convencido de que nada le gustaría más al presidente y alcalde Antonio Trevín que su nombre permaneciera y nombrara a este dique, que refleja precisamente esa vinculación con el Llanes que él soñó y que él sintió", aseguró. Barbón confesó que llegaba con la viuda de Trevín de visitar su tumba, "en la que se ve perfectamente el mar y la montaña, los vínculos del mar y la montaña que tanto le movían".

"Antonio Trevín nos dejó muchas enseñanzas, algunas fundamentales. La primera tenía que ver con su pasión, con la forma con la que él vivía con pasión la política y la pasión por Llanes, la pasión por Asturias, la pasión por construir lo público. Y ahora que tantas veces se devalúa la política, permitidme que reivindique su compromiso como político", evocó Barbón.

Luis Fernández y Adrián Barbón saluda a Miguel Trevín. / Irma Collín

"Pero en segundo lugar, algo no menor y muy importante. Antonio Trevín tenía una característica fundamental y es que tenía claro que él quería ser un político de concordia, de tender la mano, de ser capaz de construir, no de oponerse, no de crispar, no de tensionar. Eso no iba con Antonio Trevín. Esas dos pasiones, la pasión por la política, por la buena política y por Llanes, y la pasión también por ser un hombre de concordia, creo que quedan reflejados ya aquí en este dique", sentenció.

Y se mostró "convencido de que a pesar de ese paso del tiempo y de la erosión del mar, hay algo que no se erosionará jamás. Y es el recuerdo de Antonio Trevín Lombán aquí en Llanes, por siempre y jamás".

La viuda de Trevín, Luisa Ferrnández, quien comenzó por recordar que este domingo se desarrollaba la XIV Marcha contra el Cáncer. "Este día especial nos recuerda que es importante que apoyemos esta causa y la investigación de la misma para intentar erradicar en un futuro esta terrible enfermedad, que como sabéis, se llevó a mucha gente por delante".

El expresidente de Rodriguez-Vigil, junto al exalcalde de Ribadedeva / Irma Collín

Añadió que Antonio Trevín "forma parte de la historia de Llanes, alcalde durante tres legislaturas, durante las que mostró su compromiso con el desarrollo económico, social y cultural de nuestra villa. Gracias a su visión y capacidad de gestión, Llanes experimentó una transformación profunda". Y apunto que uno de sus grandes logros fue la construcción del puerto de Llanes, "una infraestructura clave".

"Los Cubos de la Memoria", aseguró, "llevan su huella de forma inconfundible. Era casi una utopía intentar semejante obra en el mar bravío del Cantábrico y se consiguió de la mano del artista también ya fallecido, Agustín Ibarrola, que hizo posible este proyecto tan singular. Para este día tan especial, para todos, contamos con la presencia de su hijo José y familia".

Para Luisa Fernández "Los Cubos" "no solo son un conjunto artístico, son un emblema de nuestra identidad, un homenaje a la memoria colectiva de nuestro pueblo, a nuestra historia, a nuestras tradiciones y a nuestra capacidad de abrirnos al arte contemporáneo. Gracias a esta apuesta valiente y visionaria, Llanes traspasó fronteras situándose como un referente cultural donde conviven tradición, modernidad y creatividad. El trabajo y la implicación de Antonio fue en muchos sentidos una síntesis de progreso con respeto a las raíces e ideación política con sensibilidad artística, un legado que sigue vivo hoy en cada rincón de esta villa".

Y quiso agradecer "su dedicación, su visión y, sobre todo, su amor profundo por Llanes. Gracias a él, Llanes ha crecido en infraestructuras, en identidad, en cultura y en orgullo de pertenencia". En un plano más personal, la viuda de Trevín se mostró convencida de que él "estaría encantado de estar hoy con nosotros y, sobre todo, muy feliz porque, por fin, un trocito de esta tierra que él amaba tanto llevará a partir de hoy su nombre y su apellido".

José Ibarrola, hijo del autor de "Los Cubos de la Memoria", aseguró que "si alguien se merece tener su nombre en este dique, ese es Antonio Trevín, un hombre con una voluntad de hierro y una capacidad creativa muy alta". Ibarrola dijo que "Los Cubos" "están envejeciendo mal, es una pena, merecería hacer un esfuerzo para mantener la memoria brillante de Llanes". Ibarrola aseguró que Trevín y su padre "conectaron muy bien". Y contó que "Trevín tenía más en mente hacer un mural en la pared del dique. Mi padre, después de irse al otro lado de la bocana, dijo que no, que los cubos. Trevín se quedó un poco extrañado, diciendo que a los cubos les pegaba el mar, y que era técnicamente muy complicado. Mi padre insistió y Trevín lo asumió como suyo. Así que, del mismo modo que a mi padre le tocó el reto de pintarlos, a Antonio le quedó el de justificarlos, porque era una aventura conceptual tremenda".

Miguel Trevín indicó que su hermano Antonio se hubiese emocionado por este homenaje, y también por el que hicieron los pescadores llaniscos, recuperando una placa que ya habían puesto, lo que resulta "más cercano, porque fueron ellos los que sintieron lo que hizo él aquí en el puerto". Confesó que tenía una "guerrilla" con su hermano por ver quién promocionada mejor su zona, Miguel el Occidente, y Antonio el Oriente. "A mí me dieron varios premios, pero cuando consiguió lo de 'Los Cubos de la Memoria', ya me di por perdido. Haber unido cultura, arte y promoción. Fue una idea en la que se juntaron muchos y es una obra para toda Asturias", dijo. Y echó de menos algún gesto más del Ayuntamiento de Llanes con él.

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra (Vecinos x Llanes), indicó que "el reconocimiento que hace el Principado es merecido para una persona como Trevín, con una trayectoria de 40 años en política en diferentes cargos. En Llanes, es evidente que dejó una huella, con filias y fobias. Tenemos muchas cosas que aprender de él, tanto en lo bueno como en lo malo".

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara, contó que conoció a Trevín "casi de chaval, cuando venía a Llanes con mi padre para verle, porque era presidente de la Mancomunidad del Oriente. El diseño de todo el transporte sanitario del Oriente fue obra de él". Y resaltó: "Es un asturiano que tuvo muchas responsabilidades, siempre con ese buen tono, de concordia. Y es bueno que tenga este recuerdo para la historia en ese Llanes que tanto quería y tanto amaba".