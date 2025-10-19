Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA: una apuesta renovada por la información al minuto (y mucho más)

El periódico refuerza su compromiso con los lectores y suscriptores con una reforzada propuesta de valor y servicios asociados a la mejor información de proximidad. Descubre sus novedades principales

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA

En una sociedad que necesita, cada vez más, información veraz, fiable y contrastada, LA NUEVA ESPAÑA redobla estos días su apuesta por reforzar su oferta de contenidos y de entretenimiento: al acceso informativo ilimitado, se suman el lanzamiento de una nueva propuesta de newsletters de contenido especializado, una App móvil renovada y otras razones para suscribirte (si no lo has hecho ya).

1. El periódico cada mañana en tu casa

Sácale partido a todas sus versiones: en papel, web y App móvil, para disfrutarlo cuando y donde quieras. La mejor información sobre tu región, tu localidad, tu barrio, tu gente... la que de verdad te importa, siempre a tu disposición.

2. Newsletters exclusivas de contenido especializado

Hemos actualizado nuestro catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. Ya hay tres operativas: Noticias del día (un resumen matinal de las informaciones más relevantes), Opiniones del día (para recibir antes que nadie las opiniones de los mejores articulistas) y La semana política (una guía semanal para entender lo que está pasando en la política asturiana de la mano del redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA Vicente Montes).

A ellas se unirá, próximamente, la newsletter de Ocio, en la que cada tarde los suscriptores podrán recibir la agenda más completa del día siguiente con planes para realizar a lo largo y ancho de Asturias.

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA / LNE

3. Pasatiempos renovados

A nuestro clásico crucigrama, sudoku o sopa de letras... se suma un nuevo juego. Descubre Pangramax, un desafío diario que combina la agilidad mental con la cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Y este es sólo el principio. En los próximos meses, completaremos nuestra oferta actual de pasatiempos con retos diarios que pondrán a prueba tu mente. Además, solo por ser suscriptor, podrás acceder a todo el histórico de los juegos. Disfruta sin límites en la web y en la App.

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA / LNE

4. Una App renovada y más premium

Además, los suscriptores podrán disfrutar de una versión mejorada y actualizada de la aplicación para móviles. Una nueva experiencia premium que facilita la navegación y ofrece una mejor experiencia de lectura, sin distracciones. Pero las ventajas no acaban ahí...

5. Un club con ofertas y descuentos exclusivos

Desde LA NUEVA ESPAÑA agradecemos profundamente el compromiso de nuestros lectores con el diario y, en consecuencia, seguimos trabajando para ofrecerles nuevos y mejores servicios. Por eso, los suscriptores cuentan con un Club exclusivo que les permite tener acceso preferente a los eventos que organiza el periódico, así como a sorteos y a otros descuentos en empresas asociadas.

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA / LNE

Aprovechar todas estas ventajas es sencillo y, en caso de cualquier duda, puedes llamar al 985 27 97 22 y te ayudaremos

Y recuerda: lo mejor empieza cuando te suscribes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Puente habla por primera vez sobre el peaje del Huerna: descarta el rescate, apunta a Álvarez-Cascos y deja una reflexión sobre los asturianos
  2. Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
  3. Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias
  4. La china BYD reactiva su interés por instalar una fábrica de coches en Asturias: estos son los motivos
  5. Confirmado el aterrizaje definitivo de dos universidades privadas en Asturias: un 'modelo innovador y dinámico' para Oviedo y Avilés está 'de enhorabuena
  6. El cierre que ya prepara ArcelorMittal y que reducirá su capacidad de producir acero en Asturias
  7. Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
  8. Hallado el cadáver de un pamplonés de 79 años desaparecido hace varios días en Llanes

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA: una apuesta renovada por la información al minuto (y mucho más)

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA: una apuesta renovada por la información al minuto (y mucho más)

Un sector en auge: Asturias fabricará más de 1.300 vehículos blindados con el plan de Defensa

Un sector en auge: Asturias fabricará más de 1.300 vehículos blindados con el plan de Defensa

L'HUCA conquista un premiu nacional como hospital públicu con meyor xestión

L'HUCA conquista un premiu nacional como hospital públicu con meyor xestión

L'arriendu d'habitaciones dispárase n'Uviéu: esto ye lo que cuesta facese con una na ciudá

L'arriendu d'habitaciones dispárase n'Uviéu: esto ye lo que cuesta facese con una na ciudá

Historias que merecen ser contadas

Historias que merecen ser contadas

El frente común asturiano contra el peaje del Huerna quiere dar un paso más: empresarios, partidos y sindicatos urgen una reunión con Óscar Puente

El frente común asturiano contra el peaje del Huerna quiere dar un paso más: empresarios, partidos y sindicatos urgen una reunión con Óscar Puente

Los veterinarios, orgullo de Asturias en el encuentro "más bonito del año"

Los veterinarios, orgullo de Asturias en el encuentro "más bonito del año"

El mensaje de Barbón sobre la memoria histórica: "Me emociona que alguien quiera morir sabiendo dónde está enterrado su abuelo"

El mensaje de Barbón sobre la memoria histórica: "Me emociona que alguien quiera morir sabiendo dónde está enterrado su abuelo"
Tracking Pixel Contents