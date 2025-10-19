Fusión de áreas sanitarias en Asturias: ¿cuántos de los 63 puestos directivos serán suprimidos?

Desde hace meses, es el secreto mejor guardado de la sanidad pública asturiana. Nos referimos a cómo serán las estructuras de la Consejería de Salud y, sobre todo, del Servicio de Salud del Principado (Sespa) una vez que las ocho áreas sanitarias de la región se fusionen en tres.

Una de las grandes interrogantes es: ¿Qué pasará con los 63 puestos directivos que distribuidos por las ocho áreas? ¿Cuántos se mantendrán y cuántos desaparecerán? ¿Cuántos directivos serán invitados a cambiar de lugar de trabajo o a retornar a sus plazas de base? Los actuales ocupantes de estos puestos están en vilo desde hace semanas.

¿Consejo de Gobierno de este lunes?

¿Será en el Consejo de Gobierno de mañana lunes cuando se aprueben los decretos con estas nuevas estructuras? El sector sanitario está muy pendiente. Fuentes del Gobierno regional aseguraron a finales del pasado septiembre que ambas disposiciones se publicarían "en la primera quincena de octubre". Este plazo ya está rebasado. Y, en cuanto a plazos, hay una cuestión comúnmente aceptada: si se pretende que los nuevos equipos directivos estén operativos en enero de 2026, el margen disponible es ya pequeño. Hay que aprobar la nueva estructura, convocar las plazas directivas definidas en la misma, recibir las solicitudes de aspirantes, dar un periodo de alegaciones, adoptar las decisiones, publicarlas… Y es bien sabido que los plazos administrativos suelen tender a dilatarse.

Una reforma "muy política"

De la futura estructura del Sespa, LA NUEVA ESPAÑA ha publicado algunas claves. Poco más se sabe. Salvo un dato más, que este periódico ha podido recabar: en los altos despachos de la Consejería y del Sespa se repite la consigna de que la reforma de la estructura organizativa y directiva será “muy política”.

¿Qué significan estas dos palabras? Incógnita. Puede ser “muy política” para no enfadar mucho a los alcaldes de las áreas periféricas, que desean seguir teniendo como interlocutores locales a directivos con mando en plaza, y no tener que empezar a llamar a gerentes de Oviedo, Gijón o Avilés sobre los que tienen menos influencia.

O también “muy política” puede significar que en la supresión de cargos directivos y en el nombramiento de otros se tengan muy en cuenta las afinidades partidistas de cada cual.

"Piel de gallina"

“Cada vez que oigo la palabra ‘político’ en relación con la gestión de la sanidad se me pone la piel de gallina”, ha comentado a este periódico un directivo de largo recorrido.

El total de puestos directivos en la plantilla del Sespa, según consta en el documento de los Presupuestos del Principado de 2025, es de 89. De ellos, 26 en los servicios centrales y 63 en las ocho áreas. No todas las plazas presupuestadas están cubiertas.

La distribución de los 63 directivos entre las ocho áreas es la siguiente. En las tres áreas periféricas (Jarrio, Cangas y Arriondas) y en las dos cuencas mineras (Mieres y Langreo), 5 figuras directivas en cada una. En el área de Avilés, 9. En el área de Oviedo, 16. Y en el área de Gijón, 13 directivos.

Una de las prioridades principales asociadas a la fusión de áreas sanitarias siempre ha sido la simplificación directiva. Ahora bien, ¿en qué medida se hará efectiva? La misma pregunta, formulada de manera más concreta y aplicada: ¿Cuántos directivos hacen falta en Cangas del Narcea y en Mieres para gobernar desde Oviedo los hospitales y los servicios de Atención Primaria de esas áreas? ¿O para dirigir Arriondas y la cuenca del Nalón desde Gijón?

De ocho a tres áreas

Los decretos de estructura de la Consejería y del Sespa son la premisa necesaria para la entrada en vigor de la nueva configuración del mapa sanitario de Asturias. A partir de enero de 2026, las actuales ocho áreas quedarán fusionadas en solamente tres, con cabeceras en Oviedo, Gijón y Avilés. Oviedo asume, además del centro de Asturias, las áreas del Caudal y del Suroccidente. Gijón amplía su competencia a la cuenca del Nalón y a todo el Oriente de Asturias. Y Avilés extiende su gestión al Noroccidente.

Un director de hospital y otro de Primaria

¿Qué se sabe ya? Según lo publicado por LA NUEVA ESPAÑA a finales del pasado mes de septiembre, la futura estructura de la Administración sanitaria de Asturias traerá, entre otras novedades, un refuerzo de los equipos de Salud Pública en cada demarcación; un director y un responsable de gestión en cada hospital; y un director de Atención Primaria en cada una de las tres áreas sanitarias en las que quedará dividido el territorio regional.

En lo que es la estructura de la Consejería, se valora modificar el nombre y las competencias de alguna de las direcciones generales, y también que algunos servicios pasen de una dirección general a otra.

En relación a las nuevas áreas sanitarias, al ser de mayor tamaño, se barajaba la idea de que el Gobierno quisiera recuperar la antigua estructura de una doble gerencia en cada área: una de hospital y otra de atención primaria. En el momento actual, esta opción parece descartada. La idea es que en cada área habrá un gerente y un director de atención primaria. Y, además, en cada hospital habrá un director de hospital y un responsable de gestión. "La jerarquía en hospitales y en atención primaria estarán a la misma altura", enfatizan fuentes de Salud.

Aún no está decidido quiénes serán los tres gerentes de las áreas. La razón es que todos los puestos directivos que figuren en la nueva estructura deberán salir a concurso en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) para su cobertura. La intención de la Consejería de Salud es impulsar estos trámites "lo antes posible" con el objetivo de "tener la estructura en funcionamiento en enero de 2026".