Julio Bobes Bascarán, coordinador de la mesa de turismo de FADE: "Hay que reformular la forma de vender al turista nuestros espacios naturales"

Julio Bobes Bascarán lleva desde junio al frente de la mesa de turismo de FADE (Federación Asturiana de Empresarios). Es un veterano y pionero del emprendimiento rural en Asturias. Hoy en día lidera Turismo Activo y Albergues y el Clúster de Turismo Rural de la región. En esta entrevista con LA NUEVA ESPAÑA Bobes habla de la necesidad de dar una vuelta al modelo de gestión de los recursos naturales del Principado, esos cuyo atractivo y fama –el Cares, los Lagos de Covadonga...– atraen a cada vez más visitantes. Plantea la opción de cobrar por conocerlos.

¿Cree que cobrar por hacer rutas como la del Cares o por los Lagos, como sucede en otros países, puede tener beneficios a la hora de limitar el impacto ambiental y frenar la masificación en determinadas épocas? Suena un poco a privatización del paisaje...

No estamos hablando de privatización, sino de adecuación y protección de éste. Al Cares, por ejemplo, va gente que no es consciente de que es una ruta de alta montaña, sin ropa y calzado adecuados. Y puede haber accidentes. Unas veces inevitables, otras por falta de previsión.

¿Y de qué sirve cobrar?

Pues sirve para poder contratar a una persona que informe de la ruta, qué conlleva, sus peligros, consejos y que sirva de guía sobre lo que ves. Creo que tenemos que ir hacia ese turismo de experiencia. Muchas veces cuando hacemos una actividad de ese tipo y preguntamos al final al cliente qué le ha parecido acaba diciendo que es barato. El turismo de experiencia se impone, es un paso más para mejorar nuestra oferta, que no es solo que vega gente y ya está.

¿Es el turismo de experiencias por donde hay que ir en Asturias para dar un paso más?

Sí, eso es ahora tendencia. Antes viajabas y solo mirabas el alojamiento. Ahora buscas qué hacer y vas a las zonas que tienen más recursos, que son las que más demanda presentan. El Oriente, que tiene mucha oferta en este sentido, tiene gran demanda. Hablamos de deporte, rutas en bicicleta, canoas, en las que vas explicando a la gente qué ven, si pasa por un parque nacional o una Red Natura; también está el tema de cuevas, o las actividades que ponen en valor a los productores o artesanos locales, me refiero por ejemplo a la cuchillería de Taramundi.

El fantasma de la masificación está ahí.

Ojo, no estamos en ese punto, son fechas concretas en las que se da la masificación en Asturias, en esas dos semanas centrales del verano en agosto. Tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de masificación rápidamente surge la turismofobia. Y no es el caso de Asturias. Pero tenemos ahí ese pico en verano, que no es solo porque hay visitantes, sino también porque los mismo asturianos salen de casa y se mueven por su territorio. Y sí que necesitamos tratar de gestionar mejor eso.

Se muestran críticos con los festivales de música. ¿Buena noticia que el Bombastic haya anunciado que prevé irse de Llanera?

No, por supuesto. Se iría un evento que funciona y además éste no es precisamente en las fechas centrales del verano de las que hablamos de masificación, sino a principios de julio, lo que enlaza con lo que nosotros defendemos, que es la distribución de este tipo de eventos fuera de temporada alta para que no haya saturación y contribuir a la desestacionalización del sector. Nosotros no estamos en contra de los festivales, sino que queremos repartirlos en el tiempo. Tenemos que explicarlo bien, sentarnos todos los implicados y ver las posibilidades de que igual algunos se pueden trasladar a septiembre o sacarlos al menos de esa quincena de agosto para evitar saturación de servicios, atascos en carreteras en los pueblos...

No parece fácil.

Todo el mundo es libre de ofrecer su evento en la fecha que quiera, entendemos también la dificultad de organizar esas cosas, pero plantemos convocar una mesa de trabajo común para hablarlo. La colaboración público-privada es clave y yo creo que es lo que mejor funciona. Ahí está la mesa de FADE: llegamos con nuestros problemas, lo hablamos y se busca acuerdo.

¿Corre riesgo el Paraíso Natural de morir de éxito?

A ver, cuando hablamos de sostenibilidad todo el mundo piensa en el impacto ambiental, pero también está la parte económica. Las empresas del sector tienen que vivir, tener recursos. Muchas viven el resto del año gracias al visitante que viene dos meses al año. Por eso cualquier acción que se tome debe consensuarse con los empresarios. Solo pedimos que nos consulten.

A FADE no le gusta la tasa turística que el Gobierno asturiano dice que permitirá ayudar a costear el gasto de en servicios de los concejos con más presión turística.

No somos partidarios. La clave es que eso revierta en el sector, en los recursos turísticos. Y no va a ser así. El visitante que se aloja en Llanes también irá a Gijón, a Cudillero, al interior.. No se queda solo en Llanes. Es injusto.

Pero sí ven bien cobrar por usar un recurso natural...

Sí, por ejemplo el descenso del Sella, que hay quejas de si hay basuras, chiringuitos ilegales... Si controlas el río, estableces dos puntos de parada, con un botiquín, un bar, unos baños... Y por todo ello cobras a los que quieran disfrutar de la experiencia, la basura se acabaría y la gente se quedaría más contenta.

De alguna forma habla de dar una vuelta al modelo de explotación turística que se ha aplicado hasta ahora. ¿Toca revisarlo todo?

Sí, necesitamos reformular la forma de vender el Sella, los lagos de Covadonga, el Cares... La imagen habla por sí sola y es una publicidad muy potente. Si cobramos por visitar determinados recursos naturales generas empleo, que es la parte importante también para las alas de Asturias, lo que luego contribuye a fijar población... Todo va enlazado.

Cuarenta años de Paraíso Natural. ¿El turismo rural ha tocado techo? Ha pasado unos años estancado.

Qué va, yo creo que tiene mucho más que aportar. De hecho, aparte de natural ya nos llaman paraíso climático. Es nuestro valor añadido frente a otras comunidades.

Ha llamado la atención la enérgica queja de FADE por la excesiva alarma de los incendios de verano.

Queremos que se revise esto. El mensaje que llegó a los móviles fue de que se evitara cualquier tipo de desplazamiento, que se abandonara cualquier actividad de naturaleza en los Picos de Europa... Hay que ser más concretos, el área abarca mucho y no todo estaba afectado. Mucha gente que venía hacia acá pensó que Asturias se estaba quemando.

Va a cumplirse casi un año de la entrada en vigor del registro de viajeros en los alojamientos.

Ha sido muy dificultoso, el sistema informático ha dado muchos fallos y al pequeño empresario le consume mucho tiempo. Y el tiempo es oro, más en una pyme. También las agencias de viajes tienen que emitir el mismo dato que el del alojamiento, así que estamos duplicando el trabajo. Aparte, qué pasa con el turismo de autocaravana, ¿quién lo controla? Si es por seguridad, algo habrá que hacer para tener también un registro de ellos, ¿no?

¿Tarda en llegar en Asturias el decreto que regulará las viviendas turísticas, algo así como la actual "bestia negra" del sector?

A ver, es un modelo de alojamiento que ha llegado para quedarse y funciona. No estamos en contra, sino que queremos que jueguen con las mismas reglas y cumplan lo mismo que nosotros. ¿El decreto? Parece que ahora van a terminar de darle el empujón. Estamos esperando por él con ganas, evidentemente.

El sector se queja continuamente de falta de mano de obra y cualificada. ¿No ha mejorado la situación?

Nos genera muchas dificultades, sobre todo en la zona rural. Llevar trabajadores allí es difícil, más si no hay vivienda. Tenemos un problema enorme para alojar al personal que traemos cualificado de fuera de la región. No hay vivienda ni a precio razonable, ni en la ciudad ni en los pueblos.