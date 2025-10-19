Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere Elena Álvarez, madre de Alberto Menéndez, exsubdirector de LA NUEVA ESPAÑA

Oviedo

Elena Álvarez González, madre del que fuera subdirector de LA NUEVA ESPAÑA, ahora jubilado, Alberto Menéndez, falleció ayer en Oviedo. Conocida por todo el mundo como Felisa, tenía 91 años y era natural de Belmonte.

Como muchos asturianos de la época emigró de joven para labrarse un futuro mejor y su destino fue la capital venezolana, Caracas. Allí, casualidades de la vida, conoció en el Centro Asturiano de la ciudad al que sería su marido, Alberto Menéndez Fernández, belmontino como ella.

Tras tener a su único hijo, Alberto, en Venezuela, la pareja regresó a su tierra. Elena Álvarez González dedicó su vida a cuidar de la casa y de su familia, mientras su esposo trabajó de comercial. La capilla ardiente está instalada en el tanatorio de Los Arenales, en Oviedo, donde a las dos de la tarde de este domingo se oficiará la celebración de la Palabra en la capilla. Elena Álvarez será enterrada en Belmonte. Todos los que hacemos LA NUEVA ESPAÑA nos sumamos en este duro trance al dolor de la familia.

