Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los cursos en Asturias para reforzar y mejorar la atención turística (y encontrar empleo casi seguro)

El Principado impulsa Aula Paraíso, en formato on line y con sesiones desde dos horas para formar personal para un sector que demanda mano de obra de forma acuciante

Cartel para reclamar personal, en una cafetería del centro de Oviedo. | M. RIERA

Cartel para reclamar personal, en una cafetería del centro de Oviedo. | M. RIERA

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Formación en inglés para alojamientos y restaurantes, manejo de programas informáticos para la gestión empresarial o promoción turística en redes sociales. Son algunas de las materias en las que el Gobierno del Principado formará de forma gratuita a profesionales del sector turístico a través de Aula Paraíso, la plataforma online puesta en marcha este año para mejorar la capacitación en sostenibilidad, innovación y digitalización.

El objetivo es dotar al sector de mano de obra bien formada y preparada para cumplir con la atención al cliente. Algo que viene de perlas a los empresarios del ramo asturiano, siempre quejosos de la escasa mano de obra y, sobre todo, de que esté preparada para lo que se necesita. Más de 850 personas ya han participado en alguno de los cursos de Aula Paraíso, financiados con fondos europeos Next Generation EU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tendencias

Según el Principado, los cursos abordan las principales tendencias del sector y mantienen el acceso a los programas más demandados. Hay contenidos de entre 2 y 20 horas de duración. Los contenidos están disponibles en cualquier momento y desde cualquier lugar, a través de presentaciones, vídeos, seminarios en línea, talleres prácticos y clases magistrales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Puente habla por primera vez sobre el peaje del Huerna: descarta el rescate, apunta a Álvarez-Cascos y deja una reflexión sobre los asturianos
  2. Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
  3. Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias
  4. La china BYD reactiva su interés por instalar una fábrica de coches en Asturias: estos son los motivos
  5. Confirmado el aterrizaje definitivo de dos universidades privadas en Asturias: un 'modelo innovador y dinámico' para Oviedo y Avilés está 'de enhorabuena
  6. El cierre que ya prepara ArcelorMittal y que reducirá su capacidad de producir acero en Asturias
  7. Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
  8. Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso

Antonio Trevín ya nombra el dique "de su Llanes del alma", tras un sencillo y emotivo acto junto a "Los Cubos de la Memoria", "que llevan su huella"

Antonio Trevín ya nombra el dique "de su Llanes del alma", tras un sencillo y emotivo acto junto a "Los Cubos de la Memoria", "que llevan su huella"

Los cursos en Asturias para reforzar y mejorar la atención turística (y encontrar empleo casi seguro)

Los cursos en Asturias para reforzar y mejorar la atención turística (y encontrar empleo casi seguro)

Los españoles del extranjero, ante el desenlace de la "ley de nietos": apuestan por una norma de acceso a la nacionalidad sin plazos y abierta a todos los descendientes de emigrantes

Los españoles del extranjero, ante el desenlace de la "ley de nietos": apuestan por una norma de acceso a la nacionalidad sin plazos y abierta a todos los descendientes de emigrantes

El auge de los trastornos de la personalidad y sus consecuencias mortales: dos afamados expertos desentrañan un problema de gran impacto en la sociedad asturiana

El auge de los trastornos de la personalidad y sus consecuencias mortales: dos afamados expertos desentrañan un problema de gran impacto en la sociedad asturiana

El retiro da todo el tiempo para hacer otras cosas que no son trabajar: así son los "viejóvenes" de Asturias

El retiro da todo el tiempo para hacer otras cosas que no son trabajar: así son los "viejóvenes" de Asturias

Fusión de áreas sanitarias en Asturias: ¿cuántos de los 63 puestos directivos serán suprimidos?

Fusión de áreas sanitarias en Asturias: ¿cuántos de los 63 puestos directivos serán suprimidos?

Así fue el rescate en plena madrugada de dos montañeros perdidos en una ruta por Amieva

Así fue el rescate en plena madrugada de dos montañeros perdidos en una ruta por Amieva

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA: una apuesta renovada por la información al minuto (y mucho más)

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA: una apuesta renovada por la información al minuto (y mucho más)
Tracking Pixel Contents