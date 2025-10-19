Los cursos en Asturias para reforzar y mejorar la atención turística (y encontrar empleo casi seguro)
El Principado impulsa Aula Paraíso, en formato on line y con sesiones desde dos horas para formar personal para un sector que demanda mano de obra de forma acuciante
Formación en inglés para alojamientos y restaurantes, manejo de programas informáticos para la gestión empresarial o promoción turística en redes sociales. Son algunas de las materias en las que el Gobierno del Principado formará de forma gratuita a profesionales del sector turístico a través de Aula Paraíso, la plataforma online puesta en marcha este año para mejorar la capacitación en sostenibilidad, innovación y digitalización.
El objetivo es dotar al sector de mano de obra bien formada y preparada para cumplir con la atención al cliente. Algo que viene de perlas a los empresarios del ramo asturiano, siempre quejosos de la escasa mano de obra y, sobre todo, de que esté preparada para lo que se necesita. Más de 850 personas ya han participado en alguno de los cursos de Aula Paraíso, financiados con fondos europeos Next Generation EU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Tendencias
Según el Principado, los cursos abordan las principales tendencias del sector y mantienen el acceso a los programas más demandados. Hay contenidos de entre 2 y 20 horas de duración. Los contenidos están disponibles en cualquier momento y desde cualquier lugar, a través de presentaciones, vídeos, seminarios en línea, talleres prácticos y clases magistrales.
