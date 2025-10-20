Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L. L.

Solicitar certificados, carnés, subvenciones… Ahora, todo eso cabe en un solo clic. miPrincipado, la nueva aplicación del Gobierno de Asturias, centraliza en un punto único los trámites con la Administración autonómica. Desde renovar un carné de familia numerosa hasta recibir avisos personalizados sobre ayudas o convocatorias, todo ocurre en la palma de tu mano.

Disponible en versión web y app gratuita (para iOS y Android), miPrincipado tiene un diseño limpio e intuitivo que permite operar incluso a quien no se considera especialmente hábil con la tecnología. Puedes usarla como invitado —para consultas y búsquedas— o registrarte con Cl@ve o certificado digital y acceder a todas las funciones personalizadas.

Tu documentación, una vez y para siempre

Uno de los grandes avances de miPrincipado es el sistema de documentación reutilizable: los papeles que ya entregaste a la Administración (libro de familia, título académico…) se guardan y pueden usarse en futuras solicitudes, sin tener que volver a subirlos. Menos papeleo, menos estrés y menos árboles talados: más tiempo y sostenibilidad.

Notificaciones que te entienden

La app también permite configurar tus temas de interés —empleo, vivienda, salud, educación, empresas…— para que la Administración te avise solo de lo que te importa. Si marcas “empleo” y “vivienda”, recibirás alertas cuando se publique una convocatoria que encaje contigo. Ya no hay que bucear entre boletines: la Administración busca por ti.

El proyecto seguirá creciendo con nuevos carnés digitales, integración con la Carpeta Ciudadana estatal y más servicios especializados. Asturias se coloca así a la vanguardia de la digitalización pública con una idea clara: que hacer un trámite no sea un obstáculo, sino una facilidad. Entra en https://miprincipado.asturias.es y ahórrate el viaje.

La Administración del Principado cabe en tu bolsillo

