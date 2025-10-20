Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)

"Llegan lluvias: el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas dará lugar a precipitaciones en el oeste y norte de la Península en los próximos días". Es la advertencia de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET); que alerta también de "temperaturas altas para la época del año". En Asturias, a mitad de semana los termómetros alcanzarán los 26 grados.

La llegada de una nueva borrrasca al inicio de la semana está dejando fuertes tormentas en Galicia y se prevén rachas fuertes de viento que tabmién afectarán al occidente asturiano y las zonas altas de la Cordillera Cantábrica.

Al viento que azota el occidente asturiano se sumarán los chubascos, más abundantes y generalizados a partir del miércoles. A mitad de semana será, además, el momento en el que los termómetros alcancen las temperaturas máximas. Avilés, Langreo y Oviedo llegarán a los 25 grados y, en Gijón, a los 26 grados.

¿Cuándo llueve?

Para el jueves los chubascos pueden ser localmente fuertes y persistentes, sobre todo en el tercio occidental de la región. Las temperaturas descienden aunque las máximas segurián rondando los 20 grados.

La nueva borrasca dejará esta semana en Asturias un tiempo inestable en el tercio occidental y temperaturas impropias para la época del año. Dicho de otra manera: aún no hay que sacar el jersey de lana, pero no se puede perder de vista el paraguas.

La Aemet publicó a principios de mes la predicción para los meses de octubre, noviembre y diciembre y hay de un 40 a 60% de probabilidad de que el trimestre sea más cálido de lo normal en España y eso afecta también a Asturias.