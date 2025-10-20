Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario

El Gobierno central propondrá este lunes a la Unión Europea terminar con el cambio de horario estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente.

Asi lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en sus redes sociales, en las que señaló el cambio de hora "apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente". En teoría, el horario que se propondrá mantener será el de verano, el actual (UTC+1), que deberá cambiarse en el último domingo de octubre, retrasando una hora.

El Ejecutivo lo propondrá este lunes en el Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (TTE) de la UE, donde se reúnen los ministros y ministras de los Estados miembros. Sánchez no aclara en su anunció qué horario propondrá

El Gobierno se apoyará en tres argumentos: el respaldo mayoritario de la ciudadanía española y europea; la ausencia de evidencia científica que demuestre que esta práctica genera un ahorro energético sustancial en la actualidad; y las consecuencias negativas que tiene en la salud y el bienestar de millones de personas, según señalaron fuentes gubernamentales.

"Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido", consideró Sánchez. Señaló que, por ello, "hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente", señaló Sánchez en su mensaje en redes sociales.

Según el Ejecutivo, en España, el 66% de la población está a favor de terminar con esta práctica. "El cambio de hora estacional está regulado a nivel europeo y se realiza de forma obligatoria y simultánea en todos los Estados miembros. La Comisión Europea fija el calendario de los cambios cada cinco años. La planificación actual finaliza en el año 2026 (incluido), por lo que se abre una ventana de oportunidad para volver a plantear el fin de esta práctica", señalaron.

Asturias, protagonista en esta decisión

La Federación Socialista Asturiana (FSA), liderada por Adrián Barbón, secretario general y presidente del Principado, ha tenido un papel importante en esta propuesta, al proponerla en el último congreso del partido, celebrado en Sevilla. Fue Iván González, uno de los delegados, el que llevó la proposición a una de las comisiones, llamada "Hacia la España del Bienestar". González la presentó previamente en la agrupación de Langreo y fue apoyada por Oviedo, Laviana, Tevera o Sobreescobio, entre otra. Aquella comisión fue larga, por las dudas suscitadas en Ferraz de si mantener o no el redactado original que venía desde Asturias.

Finalmente quedó así, apostando claramente por el horario de verano: "Hay incluso otras adaptaciones sociales y de estilo de vida, como los cambios de hora estacionales, que vienen influyendo en el bienestar y la salud mental de las personas. En ese sentido aspiramos a mantener todo el año el horario UTC+2 para península y Baleares, y UTC+1 para las Islas Canarias, en los órganos de estudio y decisión que corresponda", dice la propuesta.

"Adiós al cambio de hora que no ahorraba y sí dañaba la salud mental. Más luz y conciliación. Política útil", asegura Iván González en sus redes sociales.

Fuentes del Gobierno también explicaron que en 2018, la Comisión propuso acabar con los cambios de hora. La decisión se produjo tras una consulta ciudadana en la que participaron 4,6 millones de personas, con un 84% a favor de terminar con los cambios. En 2019, el Parlamento Europeo respaldó ampliamente esta postura con el 63% de los votos. Sin embargo, la decisión final quedó paralizada por la falta de consenso entre los Estados: es necesaria una mayoría cualificada en el Consejo para que salga adelante.

Así, en 1980, la Comunidad Económica Europea empezó a coordinar los horarios de verano e invierno de los países miembros con dos argumentos: aprovechar más las horas de luz para reducir el consumo energético, y armonizar el funcionamiento del mercado común. Casi medio siglo después, la evolución de la economía, la tecnología y los hábitos sociales han dejado obsoleta esta medida, que sigue teniendo importantes impactos en el bienestar de la población.

"Con este nuevo impulso al debate, España manda un mensaje claro: los Estados miembros deben escuchar a la ciudadanía, atender a la evidencia científica y demostrar que son capaces de actualizar sus políticas al ritmo de los tiempos. Es momento de seguir avanzando juntos en una agenda ambiciosa de transición energética y competitividad europea", zanjaron.

¿Qué cambios horarios se producen en España?

En España se producen dos cambios de horario cada año, lo que es una práctica compartida con la mayoría de países de la Unión Europea. El primero tiene lugar el último domingo de marzo, cuando los relojes se adelantan una hora para dar comienzo al horario de verano (de UTC+1 a UTC+2 en la península y Baleares). Este ajuste pretende aprovechar mejor las horas de luz solar durante los meses más cálidos, reduciendo el consumo energético y fomentando actividades al aire libre. Aunque el impacto real en el ahorro energético ha sido objeto de debate, la medida se mantiene vigente desde hace décadas.

El segundo cambio se realiza el último domingo de octubre, momento en el que los relojes se atrasan una hora para recuperar el horario de invierno. Con este retroceso, España vuelve a UTC+1 en la península y Baleares, mientras que Canarias pasa de UTC a UTC-1. Este ajuste pretende adecuar las horas de luz naturales a los ritmos de actividad habituales durante los meses más fríos,