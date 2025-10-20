El aviso de Covadonga Tomé al Gobierno si quiere su voto para el Presupuesto: "Primero hablar de fiscalidad"

La diputada de Somos Asturias, Covadonga Tomé, ha condicionado este lunes su participación en las negociaciones sobre los presupuestos autonómicos de 2026 a que el Gobierno del Principado responda primero a sus enmiendas sobre la reforma del IRPF y el gravamen a grandes tenedores. «Hasta que no se cierre esta cuestión no vamos a hablar de presupuestos», advirtió.

Tomé había explicado que esperaba que la cita con el Ejecutivo prevista para este miércoles sería «un encuentro protocolario», con el objetivo de recibir información preliminar sobre las cuentas, pero esas declaraciones se produjeron antes de saber que el Gobierno cancelaba esa cita y la trasladaba a la próxima semana por dos razones: primera para tener más información sobre el techo de gasto y, segunda, para calmar las aguas tras las discrepancias con IU.

Con todo, Tomé insistió en que Somos Asturias no entrará a negociar mientras no se aborde la modificación de la normativa de tributos cedidos. «Hace dos semanas presentamos tres enmiendas —una sobre los tramos del IRPF y dos sobre la compra de vivienda por parte de grandes tenedores— y desde entonces no hemos sabido absolutamente nada del Gobierno», reprochó.

La parlamentaria subrayó que su grupo mantiene «una actitud proactiva y dialogante», pero lamentó la falta de comunicación por parte del Ejecutivo de Adrián Barbón. «Nos ofrecimos desde el primer momento a hablar de un modelo verdaderamente redistributivo de la riqueza y que frene la especulación alrededor de la vivienda, pero el Gobierno no nos ha respondido», señaló.

Tomé cuestionó además si el Principado ha mantenido conversaciones sobre fiscalidad con otros grupos, como Foro o el Partido Popular, y criticó sus políticas tributarias. «Allá donde van lo que hacen es desmantelar servicios públicos. No hay más que ver la sanidad andaluza o las universidades de Madrid», afirmó.

Respecto a la tramitación parlamentaria, recordó que el Pleno de la Junta debatirá esta semana la enmienda a la totalidad de Vox al proyecto de modificación del IRPF, y adelantó que su grupo votará en contra. «Esto supone que la tramitación deberá seguir su curso, algo que el Gobierno intuía perfectamente», añadió.

En relación con las negociaciones presupuestarias, Tomé pidió que el diálogo se produzca con el Gobierno en su conjunto y no por separado con los socios de la coalición. «No nos vamos a sentar por un lado con el Partido Socialista y por otro con Convocatoria. Queremos un Gobierno que tenga una opinión común sobre la situación presupuestaria», subrayó, aludiendo a las recientes declaraciones de Convocatoria por Asturias, que «no sabían nada» de la ronda de contactos iniciada por el PSOE.

La diputada señaló que Somos Asturias quiere conocer «toda la información presupuestaria», analizar las partidas de gasto y comprobar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en ejercicios anteriores antes de fijar su postura. «Queremos creer que seremos capaces de entendernos, pero las cosas hay que hacerlas bien y por orden», recalcó.

Tomé afirmó que su grupo se siente «muy responsable» en esta etapa parlamentaria. «Somos el voto clave para casi todas las cosas que puedan ocurrir de aquí a 2027, y por eso nos tomamos el trabajo con absoluta seriedad y rigor», concluyó.