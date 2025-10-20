La buena noticia para los aficionados del salmón que traerá la normativa del próximo año en Asturias

Los aficionados a la pesca del salmón pondrá empezar el año próximo el 19 de abril y no el 25, como tenía previsto la Consejería de Medio Rural, encargada de regular la campaña en Asturias. Fue uno de los acuerdos con las asociaciones de pescadores que se logró en el Consejo de Pesca celebrado este lunes por la tarde en Cangas de Onís.

Así las cosas será por tanto el día 19 cuando los aficionados puedan echarse al río con sus cañas para tratar de pescar el codiciado campanu, el primer ejemplar de la temporada.

Larga y de intenso debate, a juzgar por las palabras del Consejero de Medio Rural, fue la reunión del órgano asesor del Principado. Empezó a las cuatro de la tarde y acabó pasadas las siete. "Es que las asociaciones trasladan su visión, no solo se habla de normativa, sino de otros temas, como planes de vigilancia, ecosistemas...", explicó Marcelino Marcos.

El debate tuvo sus frutos. El Principado no solo accedió a adelantar una semana la apertura de la temporada –la justificación del retraso se debía a permitir la entrada de salmones en los ríos, ya que cada vez llegan más tarde–, sino también a valorar la posibilidad de ampliar las zonas libres.

"Nuestro interés no es imponer nada ni evitar que los pescadores vayan al río, sino buscar el equilibro entre pesca y recursos naturales. No tenemos ningún problema en estudiar sus propuestas", añadió Marcos.

El resto de la normativa se mantiene según lo expuesto en el borrador que avanzó la semana pasada Medio Rural. Lo más llamativo es la reducción de las capturas permitidas, del 75% respecto a la campaña anterior. Se limita a un salmón por pescador y temporada, frente a los dos actuales. Los cupos anuales globales se reducen aproximadamente a una cuarta parte, al pasar de los 620 de este año a 154 para el próximo.

"Todo está hecho en base a los censos que nos dicen cómo está la población en los ríos", zanjó Marcos.