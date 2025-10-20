Cien euros de ayuda para las gafas de los menores de 12 años: esta es la nueva subvención y así puede solicitarse

El Gobierno del Principado ha aprobado hoy una partida de 800.000 euros para ayudas a la compra de gafas destinadas a menores de 12 años, una medida que busca facilitar el acceso equitativo de la población infantil a una buena salud visual y que beneficiará a unas 8.000 familias. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Sanidad, prevé subvenciones de 100 euros por menor, sujetas a límite de renta, con el objetivo de financiar aproximadamente el 50% del coste medio de unas gafas graduadas.

La consejera de Sanidad, Concepción Saavedra, ha destacado tras el Consejo de Gobierno que el Ejecutivo es “consciente de que la salud visual constituye un elemento fundamental cuando hablamos de desarrollo de los niños y niñas, tanto desde el punto de vista físico, cognitivo y social”. Ha añadido que “durante los primeros años de vida la visión juega un papel crucial en el aprendizaje, en la coordinación motora y en la interacción con el entorno”, y que una detección temprana de los problemas visuales “puede evitar situaciones más graves y costosas a largo plazo”.

Subvención de 100 euros y límite de renta

Saavedra ha explicado que “la subvención tendrá una cuantía de 100 euros por menor con el objetivo de maximizar el número de beneficiarios dentro del crédito disponible, previendo alcanzar a la totalidad de la población diana, estimada en unos 8.000 menores”. Esta ayuda, ha indicado, “supone un incentivo económico significativo para las familias con menos recursos y puede ser determinante para la compra de gafas en cada ejercicio”.

El acceso a las ayudas estará condicionado a estar empadronado desde hace al menos un año en cualquier municipio de Asturias y a no superar una renta anual de 60.000 euros por unidad familiar. Las gafas o lentillas deberán estar prescritas por un médico especialista en oftalmología o indicadas por un óptico-optometrista, tanto del ámbito público como privado. Serán subvencionables los gastos destinados a la corrección de defectos de visión no incluidos en la cartera común del Sistema Nacional de Salud ni en la complementaria del sistema sanitario asturiano.

La consejera ha recordado que las bases reguladoras de esta convocatoria se aprobaron el pasado 24 de julio y se publicaron en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el 1 de agosto, por lo que “tras la aprobación hoy de la partida presupuestaria, la convocatoria se publicará durante esta semana”. Una vez abierta, las familias dispondrán de 20 días hábiles para presentar sus solicitudes y la documentación correspondiente.

“Esta medida combina eficazmente la parte preventiva, la prevención en salud, con el refuerzo del compromiso del Gobierno del Principado con la equidad y la mejora de las políticas públicas”, ha afirmado Saavedra. “No podríamos hacerlo sin unos presupuestos sólidos y consolidados que respalden las políticas de salud pública, prevención y promoción de la salud. Es la única manera de conseguir una mayor justicia social y construir una sociedad más igualitaria”, ha apunado..

Una ayuda pionera en España

El Principado se convierte así en la primera comunidad autónoma en establecer una ayuda de estas características con un alcance tan amplio. La Comunidad de Madrid ofrece una ayuda similar para menores de hasta 14 años, limitada a 55 euros, mientras que el Ministerio de Sanidad ha anunciado una futura prestación universal de hasta 100 euros por menor de 16 años que aún no ha entrado en vigor.

Con esta actuación, el Gobierno asturiano busca favorecer la igualdad de oportunidades, el rendimiento académico y el desarrollo integral de los menores, promoviendo la detección y corrección temprana de los defectos visuales. “Creemos que es una medida que puede marcar la diferencia en muchas familias y que refuerza la idea de que la prevención es también una inversión en salud y en justicia social”, ha concluido Saavedra.

Estas son las claves de estas ayudas, cuya convocatoria se publicará en próximos días

Se trata de una subvención de hasta 100 € al año por menor destinada a financiar gafas graduadas para niños y niñas menores de 12 años, con el fin de mejorar su salud visual y favorecer el rendimiento escolar. Se conceden en régimen de concurrencia competitiva dentro del ámbito del Principado de Asturias.

¿Quién puede solicitarla?

Personas beneficiarias : menores que no cumplan 12 años a 31 de diciembre del año de la convocatoria.

: menores que del año de la convocatoria. Residencia/empadronamiento : al menos 1 año en cualquier municipio de Asturias a la apertura del plazo y mantenerlo hasta la justificación.

: al menos en cualquier municipio de Asturias a la apertura del plazo y mantenerlo hasta la justificación. Excepciones (sin exigir antigüedad): asturianos retornados , víctimas de violencia de género y solicitantes de protección internacional .

(sin exigir antigüedad): , y . Límite de renta: no superar el umbral que se fije en cada convocatoria para la unidad familiar. En el caso de esta primera convocatoria, ese umbral está en 60.000 euros.

¿Qué gastos cubre?

Gafas graduadas para corregir defectos de visión no incluidos en la cartera común del SNS ni, en su caso, en la cartera complementaria del Sistema Sanitario del Principado.

para corregir defectos de visión en la cartera común del SNS ni, en su caso, en la cartera complementaria del Sistema Sanitario del Principado. Requiere prescripción de oftalmología (prescripción médica) o indicación de óptico-optometrista (informe optométrico), público o privado.

¿Cuánto se concede?

Hasta 100 € al año por persona beneficiaria .

al año . Si hubiera otras ayudas para el mismo gasto, no se puede superar el coste total; en su caso se ajusta la cuantía.

¿Cuándo y cómo se pide?

La Consejería de Salud publicará cada convocatoria (extracto en el BOPA y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones ). La correspondiente a este ejercicio se publicará esta misma semana en el BOPA.

publicará (extracto en el y en la ). La correspondiente a este ejercicio se publicará esta misma semana en el BOPA. Plazo : entre 15 y 30 días naturales desde la publicación del extracto. En este primer caso serán 20 días.

: entre desde la publicación del extracto. Dónde: según indique la convocatoria; los modelos normalizados estarán en la Sede Electrónica del Principado (asturias.es).

¿Qué documentación se necesita?

Identidad del menor solicitante y de su representante legal. Empadronamiento o residencia efectiva en Asturias. Declaración responsable de renta familiar (o de que nadie está obligado a presentar IRPF). Fichero de acreedores (modelo oficial). Declaración responsable de estar al corriente de obligaciones y de no incurrir en prohibiciones (art. 13 LGS). Para justificar el gasto (en la fase de justificación, tras la concesión):

Prescripción de oftalmólogo o informe optométrico (con nº de colegiado ).

de oftalmólogo (con ). Factura con datos del beneficiario y de la prestación (gafas) y acreditación del pago (factura con constancia de pago, recibo, transferencia, etc.).

¿Cómo seleccionan las solicitudes?

Las solicitudes beneficiarias se determinarán por concurrencia competitiva por medio de una comisión de valoración.

Comisión de Valoración (Dirección General competente + vocales) evalúa y emite informe.

(Dirección General competente + vocales) evalúa y emite informe. Si el crédito es suficiente , no se fija orden de prelación entre quienes cumplan requisitos.

, entre quienes cumplan requisitos. Si no alcanza el crédito , se prorratea el importe global entre los beneficiarios.

, se el importe global entre los beneficiarios. Plazo máximo para resolver y notificar : 6 meses desde el día siguiente a la publicación del extracto (salvo que la convocatoria disponga otra cosa).

para : desde el día siguiente a la publicación del extracto (salvo que la convocatoria disponga otra cosa). Transcurrido el plazo sin resolución expresa: desestimación por silencio administrativo.

¿Es compatible con otras ayudas?

Sí. Es compatible con otras subvenciones públicas o privadas para el mismo fin, siempre que no se supere el coste de la actividad. Si se supera, se adecuará la cuantía concedida por el Principado.

¿Cómo y cuándo se cobra?

Tras la resolución de concesión (notificación individual), el pago se efectuará conforme a lo que fije la convocatoria, una vez justificado el gasto con la documentación indicada.

¿Qué obligaciones tienen los beneficiarios?