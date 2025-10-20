Menos directivos, más coordinación: las claves de la gran reforma sanitaria que se aprobará en semanas

La Consejería de Sanidad del Principado culminará a finales de octubre o principios de noviembre el decreto que establecerá la nueva estructura del Servicio de Salud del Principado (Sespa), adaptada a la fusión de las ocho áreas sanitarias actuales en tres.

La consejera, Concepción Saavedra, ha explicado este viernes tras el Consejo de Gobierno que el texto “todavía no está finalizado”, pero confirmó que supondrá una reducción de los puestos directivos más altos para reforzar la coordinación y la gestión sanitaria.

“Estamos finalizando el decreto”, ha señalado Saavedra, “pero en este momento hay un proceso de reflexión con otros profesionales y personas con experiencia en gestión sanitaria para conocer su punto de vista, y a partir de ahí llevarlo al Consejo de Gobierno”. Según ha dicho, la previsión es que el documento se apruebe “a finales de octubre o principios de noviembre”, tras lo cual se iniciará la tramitación administrativa para su publicación y entrada en vigor.

La consejera ha subrayadi que la nueva estructura buscará una administración sanitaria más ágil, con menos burocracia y mayor capacidad de coordinación. “Desde el primer momento lo que se planteó fue disminuir los puestos directivos más altos para aumentar la estructura de coordinación y gestión sanitaria, que creemos que es mucho más útil dentro de un sistema de atención sanitaria como el nuestro. Lo que queremos es ser más ágiles, tener una mejor coordinación y menos burocracia, y por lo tanto entendemos que eso es lo que va a mejorar el sistema y la atención”, ha asegurado.

"Es gestión, no política"

Preguntada por las valoraciones internas que describen la reorganización como una reforma “muy política”, Saavedra ha aclarado que el posible componente político se refiere al modelo de sistema sanitario que el Gobierno regional defiende, y no a criterios partidistas.

“La salud, como todo, tiene una parte política", ha reconocido para añadir que "esa parte está mucho más relacionada con el modelo de sistema sanitario que queremos para el futuro de Asturias. En nuestro caso, defendemos un sistema sanitario público, con una mayor inversión en recursos públicos. Pero, en esta reforma concreta, lo que pretendemos es otra cosa muy diferente: hablamos de gestión sanitaria, no de política. Y creo que eso es lo que todos tenemos que hacer: no politizar la gestión sanitaria”.

De ocho a tres áreas sanitarias

La reestructuración forma parte del proceso de fusión de las actuales ocho áreas sanitarias en solo tres, con cabeceras en Oviedo, Gijón y Avilés, previsto para enero de 2026. Oviedo asumirá, además del centro de Asturias, la gestión del Suroccidente y la cuenca del Caudal; Gijón extenderá su ámbito al Oriente y a la cuenca del Nalón; y Avilés abarcará el Noroccidente. Los nuevos decretos de estructura de la Consejería y del Sespa servirán de base para convocar los nuevos puestos directivos. Según el documento presupuestario de 2025, el Sespa cuenta con 89 puestos directivos, de los que 26 corresponden a los servicios centrales y 63 a las áreas sanitarias, aunque no todos están actualmente cubiertos.

Sanidad descarta recuperar el modelo de doble gerencia en cada área —una para hospital y otra para atención primaria— y apuesta por una estructura más integrada. Cada nueva área contará con un gerente y un director de Atención Primaria, además de un director de hospital y un responsable de gestión en cada centro.