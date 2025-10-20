Ya hay fecha para la próxima manifestación del campo asturiano, molesto "por las humillaciones" del Gobierno de Barbón

El 3 de noviembre a las 12 horas, delante de la sede de Presidencia del Gobierno del Principado, en Oviedo. Es la primera fecha del calendario de movilizaciones que han puesto en marcha Asturias Ganadera y USAGA, molestas tras seis años de mandato del Adrián Barbón «cargados de buenas palabras y malos hechos, inacción y humillaciones». Por este motivo, advierten de que «el campo asturiano precisa una fuerte determinación para exigir acciones inmediatas y eficaces para solucionar algunos de nuestros problemas». Pero en el punto de mira no está solo el Gobierno regional, sino también el central y la UE.

Representantes de ambas organizaciones presentaron este lunes por la mañana la movilización ante la sede de Presidencia, donde dentro de dos semanas pretenden convocar a cientos de agricultores y ganaderos del medio rural asturiana. «Quedan invitados a apoyar y participar todos los colectivos que defienden al campo, empezando por las organizaciones agrarios URA, UCA, COAG y ASAJA, y siguiendo por asociaciones de razas autóctonas (ASEAVA, ASEAMO, ACOXA, ACRIBER, APRA y otras) y de defensa del campo como GANAGRI. También otras que promueven el medio rural en cualquiera de los aspectos destacados, como la Coordinadora de Montes Vecinales en Mano Común. Animamos también a cualquier otro ciudadano que entienda el acoso al que estamos sometidos y desee apoyarnos», explican.

Delegados de Asturias Ganadera y USAGA, en Oviedo. / LNE

Ley de montes comunales

Son varios los problemas que USAGA y Asturias Ganadera enumeran y que azotan al sector primario. Hablan del «incumplimiento» de la ley de montes comunales, lo que «perjudica» a los habitantes de los pueblos. «El Gobierno regional se empeña en no devolver de oficio los montes comunales a los vecinos que poseen sus derechos históricos reconocidos», apuntan. Una correcta gestión de los montes, apuntan, «puede fijar población, y aumenta enormemente las posibilidades y rendimientos económicos de los núcleos rurales».

También hay quejas por el «desinterés» en sacar adelante la ley de Patrimonio Sensorial, lo que «demuestra su absoluto desprecio a y desinterés en el campo asturiano».

En cuanto al lobo, pese a que el Gobierno regional fue de los primeros en poner en marcha su plan de control una vez que se autorizó a eliminar ejemplares al norte del Duero, el pasado abril, también hay críticas por «falta de transparencia» y ser «menos eficaz» que el resto de comunidades. «Sabemos que el problema sigue aumentando y el oscurantismo sobre los datos de control en Asturias es absoluto», avisan.