El Gobierno aplaza una semana la negociación presupuestaria, tras el desencuentro interno con IU, "para disponer de más datos"

El Gobierno del Principado de Asturias ha decidido aplazar una semana el inicio de la negociación del Presupuesto autonómico de 2026 tras el malestar expresado por Izquierda Unida–Convocatoria por Asturies, socio del PSOE en el Ejecutivo, por haberse convocado a la oposición sin acuerdo previo entre las dos formaciones que comparten el poder. El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, justificó el retraso en la falta de los objetivos de estabilidad presupuestaria del Estado, aunque la decisión se produce tras trasncender la tensión interna, como publicó LA NUEVA ESPAÑA.

Peláez ha explicado que las reuniones con los grupos parlamentarios se celebrarán finalmente la próxima semana, y no en los próximos días como estaba previsto (concretamente este miércoles, como comunicó el Gobierno al Partido Popular).

El aplazamiento, ha dicho, permitirá disponer de “más información macroeconómica” y de un marco fiscal claro, a la espera de que el Gobierno central apruebe los techos de gasto. “El objetivo fundamental de este Ejecutivo siempre ha sido presentar el mejor proyecto de presupuestos posible y lograr el mayor respaldo en la Junta General”, ha subrayado el titular de Hacienda, que ha insistido en que la decisión se ha adoptado “en el marco del propio Gobierno y del diálogo con las fuerzas que lo sustentan”.

Peláez defiende el retraso como una decisión técnica

Peláez no ha afirmado que el aplazamiento sea respuesta a diferencias políticas con IU y ha sostenido que la medida es fruto de una decisión técnica y también propiciada por “el diálogo interno”. “El Partido Popular ya había señalado que la reunión prevista era prematura ante la falta de datos sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha anunciado que esos objetivos se elevarán al Consejo de Ministros en los próximos días. Por tanto, resulta razonable esperar a contar con ese marco”, ha explicado el consejero.

El propio Peláez ha reconocido que la evolución económica “indica que el techo de gasto será superior al del ejercicio actual”, pero subrayó que esa estimación deberá confirmarse una vez se conozcan las cifras oficiales del Estado.

El titular de Hacienda ha señalado que el Gobierno pretende llegar a la próxima semana “con más trabajo avanzado” y con información actualizada sobre las previsiones macroeconómicas. “Así podremos celebrar una reunión más productiva con las fuerzas políticas”, apuntó. Peláez ha insistido en que el Ejecutivo mantiene un “diálogo constante” con todos los grupos parlamentarios, pero aclaró que la ronda de negociación presupuestaria propiamente dicha “aún no se ha iniciado”.

Preguntado por si el retraso tiene relación con las críticas de IU, Peláez se ha limitado a afirmar que la decisión “se tomó en el marco del Gobierno” y que responde al objetivo de “presentar el mejor proyecto de presupuestos posible y alcanzar el máximo respaldo en la Cámara”.

Malestar en Izquierda Unida

La decisión de retrasar las negociaciones se produce unos días después de que Izquierda Unida expresara su “estupefacción” por haber conocido a última hora el anuncio de las negociaciones con la oposición. La secretaria de Organización, María Miranda, recordó que el coordinador general de la coalición y consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico, había trasladado “explícitamente” a Peláez la necesidad de definir primero en el seno del Gobierno los ejes que deben orientar las futuras cuentas.