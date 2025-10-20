Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno destina 600.000 euros para las oficinas municipales de Justicia para que las víctimas de violencia puedan declarar por videoconferencia

El consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos asegura que desde estas instalaciones podrán declarar las víctimas de violencia de manera segura y con plenas garantías

La Oficina Municipal de Justicia de Castrillón.-

La Oficina Municipal de Justicia de Castrillón.- / Registro Civil

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

El Ejecutivo asturiano ha acordado destinará 200.000 euros a sesenta ayuntamientos para subvencionar los gastos de funcionamiento de todos los juzgados de paz de Asturias, que a partir del 2 de enero pasarán a llamarse Oficinas de Justicia en el municipio.

De forma paralela, la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos ha realizado una inversión de 400.000 euros para la adquisición de sistemas tecnológicos destinados a todos los juzgados de paz para facilitar su conversión en Oficinas de Justicia, según ha recordado el consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Desde las futuras Oficinas de Justicia se podrá conectar con los tribunales de manera segura y con plenas garantías jurídicas, lo que evitará desplazamientos para participar en actuaciones procesales, consultar información, obtener copias de procedimientos o recibir notificaciones.

Esta medida permitirá declarar desde sus municipios a las víctimas de violencia del Oriente de la región, cuyos casos pasarán a ser instruidos y enjuiciados en la sección de Violencia delo Tribunal de Instancia de Gijón.

