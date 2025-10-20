El Gobierno destina 600.000 euros para las oficinas municipales de Justicia para que las víctimas de violencia puedan declarar por videoconferencia
El consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos asegura que desde estas instalaciones podrán declarar las víctimas de violencia de manera segura y con plenas garantías
El Ejecutivo asturiano ha acordado destinará 200.000 euros a sesenta ayuntamientos para subvencionar los gastos de funcionamiento de todos los juzgados de paz de Asturias, que a partir del 2 de enero pasarán a llamarse Oficinas de Justicia en el municipio.
De forma paralela, la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos ha realizado una inversión de 400.000 euros para la adquisición de sistemas tecnológicos destinados a todos los juzgados de paz para facilitar su conversión en Oficinas de Justicia, según ha recordado el consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
Desde las futuras Oficinas de Justicia se podrá conectar con los tribunales de manera segura y con plenas garantías jurídicas, lo que evitará desplazamientos para participar en actuaciones procesales, consultar información, obtener copias de procedimientos o recibir notificaciones.
Esta medida permitirá declarar desde sus municipios a las víctimas de violencia del Oriente de la región, cuyos casos pasarán a ser instruidos y enjuiciados en la sección de Violencia delo Tribunal de Instancia de Gijón.
- Puente habla por primera vez sobre el peaje del Huerna: descarta el rescate, apunta a Álvarez-Cascos y deja una reflexión sobre los asturianos
- Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias
- La china BYD reactiva su interés por instalar una fábrica de coches en Asturias: estos son los motivos
- Confirmado el aterrizaje definitivo de dos universidades privadas en Asturias: un 'modelo innovador y dinámico' para Oviedo y Avilés está 'de enhorabuena
- El cierre que ya prepara ArcelorMittal y que reducirá su capacidad de producir acero en Asturias