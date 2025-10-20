"Llegar tarde no es ocultar información": los ayuntamientos que no rinden cuentas rechazan los posibles castigos

"Conviene aclarar que estamos hablando de un retraso en los plazos, no de opacidad deliberada ni de falta de colaboración con la Sindicatura. La rendición de cuentas es una obligación legal y debe cumplirse; pero llegar tarde no equivale a ocultar información". Así de tajante se expresa Cecilia Pérez, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), tras conocerse los últimos datos de la Sindicatura de Cuentas del Principado, que revelan que 27 de los 78 concejos de la región no presentaron en tiempo y forma sus cuentas anuales de 2024.

La Sindicatura, el órgano encargado del control externo de la actividad económico-financiera del sector público autonómico, plantea que se tenga en cuenta el incumplimiento de estos ayuntamientos a la hora de repartir subvenciones y transferir partidas del Fondo de Cooperación Municipal.

"Es verosímil que cada uno de los 27 ayuntamientos que no han rendido en plazo el ejercicio 2024 tenga su propia casuística. Vacantes en Intervención o Secretaría, bajas o sustituciones de habilitados, cierres contables complejos o incidencias informáticas pueden explicar el retraso", señala Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco.

"Como en ejercicios anteriores, lo previsible es que esas cuentas acaben presentándose, aunque sea fuera de plazo", destaca la presidenta de la FACC, quien añade que "lo correcto es cumplir en tiempo y forma, y resulta razonable pedir explicaciones a cada consistorio para que exponga sus motivos". En cualquier caso, la Federación rechaza tajantemente que se adopten medidas punitivas contra los ayuntamientos que no entregaron las cuentas a tiempo. La Sindicatura advierte de que son posibles multas para obligar a cumplir los plazos.

"Lo que no compartimos en modo alguno es condicionar subvenciones o el Fondo de Cooperación Municipal a esa rendición. Esa fórmula penaliza a la ciudadanía que depende de servicios básicos financiados con dichos recursos y no corrige las causas reales de los retrasos", insiste Pérez. La Sindicatura sostiene que en las comunidades que se tomó esa medida se ha visto su eficacia al aumentar el grado de cumplimiento de los concejos.

"La vía eficaz pasa por la proporcionalidad y el apoyo técnico orientado caso por caso. El Principado, en su función de asistencia a los concejos, debería articular refuerzos para los procedimientos de rendición, adaptándose a las necesidades de cada ayuntamiento. Porque si logramos atacar las causas de fondo —falta de medios, rotación de personal, trámites complejos—, los niveles de rendición en plazo seguro que mejoran", concluye la presidenta.

El concejo con mayor población que no rindió cuentas a tiempo es Avilés, seguido de Cangas del Narcea y Tineo. La Sindicatura, encabezada por Roberto Fernández Llera, informó de que las cifras son similares en cuanto a la rendición de cuentas de 2023. Y explicó que en varios casos el incumplimiento no obedece únicamente a situaciones puntuales o excepcionales.

Las parroquias rurales, por su parte, fueron las entidades que mejor cumplieron con la Sindicatura, según los mismos datos. Muy distinta es la situación de las mancomunidades, ya que apenas 5 de las 15 rindieron cuentas, aunque varias de ellas carecen de actividad y se encuentran en proceso de disolución.

Los consistorios que no cumplen

Avilés, Belmonte, Cangas del Narcea, Carreño, Caso, Castrillón, Cudillero, Degaña, Gozón, Grado, Illano, Illas, Lena, Muros de Nalón, Peñamellera Alta, Ponga, Quirós, Ribadedeva, San Martín de Oscos, SMRA, Santa Eulalia de Oscos, Santo Adriano, Somiedo, Soto del Barco, Tineo, Vegadeo, Yernes y Tameza.