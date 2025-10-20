El Polo Norte en Asturias: las fechas de octubre en las que vas a poder ver una aurora boreal en el cielo

¿Has soñado alguna vez con ver una aurora boreal? Ahora tienes la oportunidad de disfrutar de este espectáculo sin tener que viajer miles de kilómetros hacie el norte. En Asturias tenemos la suerte de contar con múltiples espacios alejados de la contaminación lumínuca que nos permite, sin las condicones meteorlógicas lo permite, echar un vistazo al firmamento y disfrutar de la vista de estrellas y constelaciones.

Si a este hecho, le sumamos la majestuosidad y belleza de una aurora boreal, el recuerdo en la retina queda para siempre grabado en nuestra mente. Cuando hablamos de estos fenómenos luminosos, seguramente pensamos en lugares del norte de Europa como Islandia, Finlandia, etc. Pero, por suerte, España va a ser testigo de esta belleza astronómica.

Tal y como señalan desde eltiempo.es "las condiciones solares apuntan a un escenario único en nuestros cielos. Todo dependerá, cómo no, de varios factores. Entre ellos de las inclemencias meteorológicas de esta parte del año en nuestro país, más propicio a cielos nublados y lluvias abundantes".

Durante este mismo mes de octubre, desde España podremos volver a disfrutar de la aurora boreal. Y de nuevo, será desde el norte peninsular donde, además, la contaminación lumínica es menor. Se podrá ver con mayor nitidez en zonas alejadas de los cascos urbanos de Asturias, Cantabria y Galicia. También desde zonas altas de País Vasco y Castilla y León.

Aunque los astrónomos son optimistas y creen que, si el índice Kp es elevado, es decir si la tormenta geomagnética es de 7 o superior, también se podrá observar la aurora boreal en Navarra, Aragón y Cataluña.

Según las previsiones, podremos ver la aurora boreal en España entre el 20 y el 29 de octubre que es cuando, previsiblemente, haya mayor actividad solar. Como ocurre en estos casos, la medianoche y los puntos montañosos serán los ambientes más propicios para disfrutarla.

Se recomienda, además, consultar en tiempo real los índices geomagnéticos, disponibles en páginas especializadas como NOAA o SpaceWeatherLive. También usar prismáticos o una cámara con exposición larga.

Eso sí, hay que tener en cuenta que llega la lluvia. El paso de frentes asociados a borrascas atlánticas dará lugar a precipitaciones en el oeste y norte de la Península en los próximos días". Es la advertencia de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET); que alerta también de "temperaturas altas para la época del año". En Asturias, a mitad de semana los termómetros alcanzarán los 26 grados.

La llegada de una nueva borrrasca al inicio de la semana está dejando fuertes tormentas en Galicia y se prevén rachas fuertes de viento que tabmién afectarán al occidente asturiano y las zonas altas de la Cordillera Cantábrica. Para el jueves los chubascos pueden ser localmente fuertes y persistentes, sobre todo en el tercio occidental de la región. Las temperaturas descienden aunque las máximas segurián rondando los 20 grados.

La nueva borrasca dejará esta semana en Asturias un tiempo inestable en el tercio occidental y temperaturas impropias para la época del año. Dicho de otra manera: aún no hay que sacar el jersey de lana, pero no se puede perder de vista el paraguas.