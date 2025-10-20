Este es el presupuesto medio para comprar vivienda en Asturias: sigue por debajo de la media nacional... pero aumentó mucho / .

El presupuesto medio de compra de vivienda de los españoles ha aumentado este año un 15% respecto a 2024, pasando de 174.641 euros a 200.738. Este incremento, a juicio de los autores del análisis, refuerza la presión sobre la asequibilidad y refleja el impacto de la inflación y la escasez de oferta en determinadas zonas. Por comunidades autónomas, se producen incrementos de presupuesto para compra de vivienda en once de las diecisiete regiones españolas, entre ellas Asturias, donde el aumento del dinero destinado a adquirir casa es del 21% (de 137.188 a 165.833 euros).

Si bien el incremento registrado en el Principado en el dinero que las familias destinan a comprar vivienda es siete puntos superior a la media nacional, en realidad es el segundo más comedido entre las once autonomías donde crece esa variable; las comunidades autónomas que lideran el ranking son Canarias y Baleares, donde se han disparado los presupuestos un 83 y un 60%, respectivamente. Todos estos datos constan en el informe final del III Observatorio de la vivienda y la sostenibilidad que elabora la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), una joint venture especializada en la concesión de préstamos hipotecarios y financiación de la vivienda participada al 50% por Banco Santander y el banco francés BNP Paribas.

En términos absolutos, el mayor presupuesto medio para la compra de casa lo tienen los madrileños (287.235 euros), seguidos de catalanes (255.646) y murcianos (237.814). Asturias se sitúa, con un presupuesto medio de 165.833 euros, por debajo de la media nacional (200.738).

Por edades, el presupuesto de compra de vivienda de las personas mayores de 55 años es 56.417 euros superior al de los jóvenes. Esto representa una diferencia del 32% más respecto al presupuesto medio de los jóvenes. La principal razón que explica esta diferencia es que las personas mayores de 55 años suelen tener mayor estabilidad financiera y capacidad de ahorro. Muchos ya han terminado de pagar hipotecas previas, tienen menores cargas familiares y, en algunos casos, pueden reinvertir el valor de una vivienda anterior en una nueva compra. Esto les permite acceder a presupuestos más altos que los jóvenes, quienes en general enfrentan mayor precariedad laboral, salarios más bajos y más dificultades de acceso al crédito.

Motivación de compra

Abordando las razones que llevan a los españoles a la compra de casa, bien sea una primera residencia o compra por reposición, el hecho de adquirir una vivienda más grande figura por delante de otros aspectos como la compra de una primera vivienda en pareja, que disminuye más de 10 puntos porcentuales.

Aunque la principal motivación de compra vuelve a ser la vivienda habitual (70%), en esta edición del Observatorio de la vivienda que elabora la UCI se detecta un ligero repunte de la compra por inversión, sobre todo en perfiles con ingresos superiores a 30.000 euros brutos, personas de 45 a 54 años y que ya tienen una vivienda en propiedad.

El 59% de los españoles busca la vivienda que desea comprar a través de portales inmobiliarios, una opción seguida del tradicional recurso de las agencias inmobiliarias (19,4%) y las aplicaciones online (7,1%).

Para mejorar el acceso a la vivienda, las medidas más necesarias, según los españoles que compran o se plantean comprar una vivienda, hacen referencia a reducir los gastos asociados a la compra de vivienda (56%), la subida de salarios (55%) y la bajada de los tipos de interés (51%). A estas tres medidas le siguen recuperar los incentivos fiscales para la compra de vivienda habitual (44%), ofrecer hipotecas al 100% de financiación (43%).

Los avales ICO, un apoyo financiero poco conocido

En un contexto donde el acceso a la vivienda es uno de los principales retos, los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) se han consolidado como una de las principales medidas públicas para facilitar el acceso a una primera vivienda a jóvenes y familias con menores a cargo. Este programa permite financiar hasta el 100% del valor del inmueble con un aval estatal que cubre hasta el 20% del préstamo hipotecario . Pese a su alcance potencial, el III Observatorio de UCI revela que el nivel de conocimiento de esta iniciativa es todavía muy bajo: solo 3 de cada 10 declara saber que existe esta medida, con Asturias y Murcia como las comunidades donde más gente conoce este mecanismo, el 37%.