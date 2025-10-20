El Principado, "a disposición las 24 horas" del Ministerio de Transportes, pide bonificar al 100% el peaje del Huerna como la mejor "alternativa política"

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha asegurado este lunes que el Gobierno de Asturias mantiene su disposición total a reunirse con el Ministerio de Transportes para abordar una salida al conflicto por la prórroga de la autopista del Huerna. Ha recalcado que el Principado ha solicitado formalmente el encuentro, tanto de forma individual como junto a Galicia y Castilla y León, y subrayó que la comunidad está abierta al diálogo en todo momento para trasladar sus argumentos jurídicos y políticos. No obstante, ha reconocido que no ha habido respuesta a esa solicitud.

Calvo ha confirmado que el Ejecutivo autonómico mantiene esa voluntad de entendimiento pese a que el Ministerio haya descartado la nulidad de la prórroga de 2000, considerada contraria a la normativa europea por la Comisión Europea. “Estamos a disposición 24 horas al día para poder tener esa reunión”, ha afirmado el consejero, que defendió la necesidad de avanzar “con rigor técnico y jurídico” y por todas las vías posibles, desde la administrativa hasta la política.

Canal directo con Bruselas

En una comparecencia tras el Consejo de Gobierno, el responsable de Movilidad ha explicado que Asturias ya ha abierto un canal de comunicación directa con la Comisión Europea dentro del expediente de infracción abierto contra España por la prórroga de la concesión. “La Comisión nos ha abierto un canal para transmitir información directamente al expediente, y ya lo estamos haciendo”, indicó. El Principado ha remitido a Bruselas el manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras, firmado por los 78 ayuntamientos asturianos y diversas entidades, para incorporarlo al procedimiento.

Calvo ha destacado que el dictamen europeo fue el punto de partida del la hoja de ruta establecida por el Ejecutivo para lograr la nulidad del peaje del Huerna, y recordó que la Comisión constató que la prórroga se realizó sin cumplir la normativa comunitaria. Ha añadido que el Gobierno autonómico seguirá enviando documentación e información complementaria a Bruselas, al tiempo que prepara nuevas acciones en los ámbitos administrativo y judicial. Entre ellas figura la revisión formal del expediente de prórroga de 2000, “que se realizó sin publicidad ni concurrencia”, y que la Unión Europea considera ilegal.

Argumentos jurídicos ante la lucha en los tribunales

El consejero ha precisado que el Ejecutivo autonómico trabaja en la construcción de una posición jurídica sólida de cara a un probable contencioso. La prioridad inmediata es agotar la vía administrativa, dado que sus efectos se derivan de un expediente de 2000 con impacto vigente desde 2001. “Esa fase es la que nos abriría la posibilidad del recurso contencioso”, señaló. Calvo ha avanzado que el Gobierno convocará el próximo lunes una nueva reunión de la Alianza por las Infraestructuras, en la que presentará el conjunto de acciones que el Principado pondrá en marcha. “Queremos hacerlo con rigor técnico y jurídico. No se trata sólo de decir lo que vamos a hacer, sino de fundamentarlo bien”, subrayó.

La bonificación del 100%, laalternativa política

Calvo ha defendido además que, más allá de la nulidad, existe una alternativa viable y de efecto inmediato: la bonificación del 100% del peaje del Huerna. ha señalado que esa medida tendría un impacto directo sobre los usuarios y lanzaría un mensaje político claro, con encaje "en los Presupuestos Generales del Estado o en otros instrumentos normativos".

A su juicio, la bonificación es una vía que permitiría acompañar el proceso europeo sin que los ciudadanos tengan que esperar una resolución judicial. Recordó que el Ejecutivo central ha eliminado peajes en otros puntos del país y destacó el valor simbólico de "actuar sobre las comunidades del Noroeste", con problemas de comunicación estructurales.

Espera de respuesta del Ministerio

Así las cosas, el Principado está a la espera de respuesta a la carta formal remitida al Ministerio, tanto en nombre propio como junto a Galicia y Castilla y León. Considera “lo normal” que se atienda esa solicitud, y confía en una conversación directa, “mucho más eficaz que la que se mantiene a través de los medios”.

El consejero ha recordado también que el Ministerio ha trasladado a la Comisión Europea su posición de que el dictamen no implica una nulidad automática de la prórroga, aunque insistió en que aún existe margen para la negociación antes de que el caso llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que sería, dijo, “el peor escenario posible” para España.

El titular de Fomento también ha indicado que el Principado seguirá avanzando en la coordinación con Galicia y Castilla y León, comunidades que comparten la misma situación en el dictamen europeo. Por ahora, ha explicado, "el trabajo conjunto se desarrolla a nivel técnico", y ha reconocido cuando esté más maduro se presentará públicamente.

Unidad social en torno al peaje

Calvo valoró también la manifestación contra el peaje del Huerna, que consideró una muestra clara de unidad social y política. Recordó que el objetivo era “buscar un respaldo” y destacó que la sociedad asturiana, "diversa y plural, se mostró unida en torno a la eliminación del peaje". También ha recalcado que la convocatoria no se hizo pensando en reunir al mayor número de asistentes (5.000 según la Policía Nacional), sino en "mostrar la unidad en el momento que se entendía era el adecuado". Así, admitió que ni el horario ni el momento se buscaron persiguiendo una enorme afluencia.

El consejero ha sostenido que esa unidad refuerza la posición del Principado ante el Estado y la Unión Europea. “No somos solo el Gobierno de Asturias: nuestra voz es la de toda Asturias”, ha afirmado. Recordó, además, que la prórroga cuestionada por Bruselas fue aprobada bajo un Gobierno del Partido Popular y defendió que ahora “lo importante es encontrar una solución justa y definitiva” para los usuarios del Huerna.

Calvo se ha referido también a los reproches del PP sobre la interlocución del Ejecutivo y rechazó cualquier intento de romper la unidad política en torno al fin del peaje. Recordó que la prórroga cuestionada por Bruselas “fue obra de un Gobierno del Partido Popular” y que “cada vez que se plantea este asunto se intenta desviar la atención de esa responsabilidad”. El consejero acusó a la derecha asturiana de “ocultar su papel en el origen del problema” y defendió que la posición del Ejecutivo autonómico se basa en la búsqueda de soluciones, no en la confrontación. “Unidad, unidad, unidad”, enfatizó, al afirmar que el Gobierno de Asturias “no es quien quiebra esa imagen de consenso, sino quien trabaja para mantenerla".