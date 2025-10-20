Septiembre, un mes negativo para las listas de espera en Asturias: éstas son las especialidades con más demoras

El mes de septiembre ha sido muy negativo para las listas de espera de la sanidad pública regional. La cifra de pacientes que están pendientes de una cirugía ha aumentado en 539, hasta alcanzar los 22.423. De igual manera, en el apartado de consultas con el especialista, el incremento de enfermos en espera es de 1.882, hasta llegar a 112.185.

Si las listas de espera se han visto engrosadas a lo largo del mes pasado, también los tiempos medios de demora han crecido: de 93,7 a 94,2 días para pasar por el quirófano; y de 91,7 días a 93 para citas con el especialista hospitalario.

Traumatología, oftalmología y urología

En el plano quirúrgico, las mayores esperas se registran en la especialidad de traumatología, con 117 días, un dato sensiblemente superior al de cualquier otra disciplina. La segunda especialidad con más demoras es cirugía general, con 97 días.

En la vertiente de consultas, las demoras más abultadas corresponden a las áreas de traumatología (133 días), oftalmología (117) y urología (106 días).

La Consejería de Salud del Principado ha hecho hoy públicos los datos de finales de septiembre. Y los ha acompañado de una explicación, según la cual los hospitales asturianos cerraron septiembre «con el mayor número de pacientes operados de los últimos ocho años: fueron intervenidas 4.646 personas, lo que supone un incremento del 11 por ciento –460 personas más– sobre septiembre de 2024». Estos datos, prosigue Salud, «también constatan un aumento del 20 por ciento respecto a la actividad quirúrgica que se realizó en el septiembre previo a la pandemia».

Según un comunicado de la Consejería, en septiembre se contabilizó «un importante incremento de consultas en los servicios hospitalarios, hasta alcanzar las 145.773». Esta cantidad, indica la Administración sanitaria, «también supera el nivel de actividad previo a la pandemia: en el mismo mes de 2019 se registraron 126.950; por lo tanto, la actividad se ha incrementado un 15 por ciento».