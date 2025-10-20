SOS urgente de los apicultores, alarmados porque el avispón asiático se "rearma" en Asturias

El avispón asiático se hace fuerte en Asturias. Pese a ser la región una de las que lidera la lucha contra la vespa velutina en España y ser pionera en el programa de avisos de detección de nidos, la temida especie, azote de apicultores por los estragos que puede causar en las colmenas, está expandiéndose de nuevo en Asturias.

Y todo se debe a que desde mediados de este año no se retiran nidos en Asturias. Así lo denuncia el PP tras reunirse con representantes del sector apícola en Asturias, unos 1.500 profesionales que gestionan aproximadamente 50.000 colmenares.

El diputado Luis Venta lazó este lunes la alerta ante un problema que no solo afecta al sector de la miel, "sino a la manzana, al vino y a la salud humana". Venta denuncia la "pasividad y dejadez absoluta" del Gobierno regional en la lucha contra la velutina, que "pone en peligro también el futuro de la biodiversidad" en la región. “Esto no es ningún juego ni ninguna broma”, alertó.

Contrato pendiente

El problema es que aún no se ha formalizado el contrato con la empresa Unión de Cooperativas Forestales de Asturias que deberá retirar los nidos, algo que tiene que tramitar Tragsa, propietaria de la encomienda de gestión. Desde mayo no se atiende las peticiones de nidos en zona rural -en zonas habitadas corresponde a los bomberos a través de la llamada al 112- que se canalizan a través de Tragsa. Si las resuelven los voluntarios y Protección Civil. "Llevamos seis meses de inactividad en la eliminación de nidos en Asturias, lo que supone tirar por la borda el trabajo de muchos años que están haciendo tanto las empresas contratadas, en este caso Tragsa, que subcontrata a otras empresas, y también muchos de los voluntarios que actúan en esta lucha de eliminación de nidos", dijo Venta, que estuvo acompañado en su comparecencia por José Ramón Blasón (Asociación de apicultores de Belmonte y Somiedo, Apibelso); Luis Pérez, presidente de Promiel; y Tino Rodríguez, vicepresidente de la Federación de asociaciones de apicultores de Asturias, que agrupa a 10 colectivos.

Colmenas en el Suroccidente. / Foto cedida por Miel Outurelos

Los tres apicultores alertan de que esta campaña está ya perjudicada y si no se hace nada la próxima se puede ir al traste. "Se llevan dos meses de retraso en la retirada de nidos", apuntó Blasón. Y es que las buenas temperaturas, que se alargan durante bien entrado ya el otoño, inicitan al avispón a construir nuevos nidos. Por cada nueva construcción surgen 10 reinas, según los cálculos de los profesionales. "Todo lo hecho hasta ahora va para atrás", lamentan.

Luis Venta anunció que el PP llevará a la Junta una iniciativa para instar a la Consejería de Medio Rural a tomar cartas en el asunto y que se retome la retirada de nidos. Los apicultores aseguran que meses atrás transmitieron el problema a la Dirección de Política Agraria. "Pero viendo que no tuvimos éxito ahora pedimos el apoyo de los partidos en la Junta", explican.

“La Consejería lo sabe, de primera mano, y no hace nada para solucionarlo, y creo que ya vale de mirar para otro lado; deben de ponerse del lado de este sector, y desde luego no tirar por la borda muchos años de trabajo en la lucha contra la velutina”, insiste el diputado del PP. "Esto va a ser letal para la próxima campaña, en primavera, donde ahora mismo ya en el ciclo de la velutina se están liberando reinas y generando nuevos nidos primarios para invadir aún más Asturias”. Y advierte de riesgos para las personas si prolifera el avispón asiático: "Esta semana pasada hemos visto cómo dos personas han muerto”. Por tanto, zanjó: "El Gobierno o puede ser rácano ni cicatero a la hora de tener disposición económica para luchar contra la velutina, es un problema de toda Asturias”.