El tren de chapa gruesa de ArcelorMittal en Gijón sigue parado una semana después del incendio

El tren de chapa gruesa de ArcelorMittal en Gijón sigue parado por los efectos de un incendio ocurrido hace una semana, aunque ya se han empezado a conectar sistemas para su arranque. Por su parte, el horno alto "B" está en funcionamiento, pero aún no opera con normalidad tras sufrir la semana pasada dos incendios en las toberas por las que se introduce el gas.

A las incidencias en estas dos instalaciones claves de la factoría de Gijón se suma la parada técnica del sínter "A". Esta planta –en la que se prepara mediante calentamiento y compactación el mineral de hierro para su introducción en el horno alto– paró hace una semana y durante 50 días será sometida a labores de mantenimiento y mejora puesto que, a partir de fin de año, será el único sínter en funcionamiento en la siderurgia asturiana porque el "B" será clausurado definitivamente.

En el horno alto "B" de Gijón también se realizó a finales del verano una parada técnica para llevar a cabo labores de mantenimiento. El horno alto se reactivó hace dos semanas, pero ha registrado varios incidentes. La semana pasada sufrió dos incendios, sin graves daños, en las toberas por las que se introduce el gas. Fuentes de ArcelorMittal señalaron que en estos momentos el horno alto está trabajando en modo de estabilización, no a marcha normal.

El pasado lunes también se registró un incendio sin daños personales en el tren de chapa gruesa de Gijón. El suceso se produjo en la galería inferior de este taller, bajo el camino de rodillos. Fuentes de ArcelorMittal señalaron que los daños provocados por el fueron son importantes y que afectan principalmente al cableado eléctrico. La previsión de la compañía era recuperar la actividad del tren de chapa gruesa a partir de hoy, pero los trabajos para recuperar la actividad prosiguen. Hoy empezarán a conectarse sistemas y algunas secciones de la instalación, pero ya se descarta recuperar hoy la actividad. La plantilla de esta instalación ha cogido estos días descansos pendientes, vacaciones o ha aprovechado para realizar los reconocimientos médicos. En último extremo, entran en el ERTE que tiene vigente la compañía.