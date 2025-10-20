Volotea sostiene que el Supremo solo ha anulado una cláusula abusiva que ya había dejado de aplicar

Volotea matiza que la sentencia del Tribunal Supremo que da respuesta a una demanda de Asociación de Usuarios Financieros ASUFIN no anula seis cláusulas abusivas, como sostiene la asociación, sino tan solo una, que además, la propia compañia eliminó por propia iniciativa hace tiempo. "En Volotea estamos satisfechos con la reciente sentencia del Tribunal Supremo, viene a confirmar las sentencias de instancia anteriores que validaban la plena legalidad de las dos cláusulas de nuestras Condiciones Generales de Transporte que la asociación ASUFIN recurrió". En un comunicado añade que "el Tribunal ha ratificado la plena legalidad de repercutir a los pasajeros los posibles incrementos (y reducciones) de las tasas aeroportuarias al no estar bajo el control de la Compañía, así como el cobro por la emisión de la tarjeta de embarque en el aeropuerto".

E indica que "el Tribunal únicamente ha considerado como abusiva la cláusula relativa al cobro por la devolución de tasas en caso de no utilización del billete, una práctica que fue eliminada con anterioridad a la emisión de la sentencia del Tribunal Supremo, como parte de nuestra política de mejora continua y de transparencia hacia los clientes".

Continúa indicando que "en Volotea revisamos de forma periódica nuestras condiciones para garantizar que se ajustan a la normativa vigente y responden a las expectativas de nuestros pasajeros".

Para Volotea, "se trata de una resolución relevante que respalda nuestras prácticas comerciales y refuerza la seguridad jurídica tanto para los consumidores como para el conjunto del sector aéreo".