Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Volotea sostiene que el Supremo solo ha anulado una cláusula abusiva que ya había dejado de aplicar

ASUFIN asegura, en cambio, que el Supremo ha anulado hasta seis cláusulas de la compañía

Un avión de Volotea.

Un avión de Volotea. / LNE

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Volotea matiza que la sentencia del Tribunal Supremo que da respuesta a una demanda de Asociación de Usuarios Financieros ASUFIN no anula seis cláusulas abusivas, como sostiene la asociación, sino tan solo una, que además, la propia compañia eliminó por propia iniciativa hace tiempo. "En Volotea estamos satisfechos con la reciente sentencia del Tribunal Supremo, viene a confirmar las sentencias de instancia anteriores que validaban la plena legalidad de las dos cláusulas de nuestras Condiciones Generales de Transporte que la asociación ASUFIN recurrió". En un comunicado añade que "el Tribunal ha ratificado la plena legalidad de repercutir a los pasajeros los posibles incrementos (y reducciones) de las tasas aeroportuarias al no estar bajo el control de la Compañía, así como el cobro por la emisión de la tarjeta de embarque en el aeropuerto".

E indica que "el Tribunal únicamente ha considerado como abusiva la cláusula relativa al cobro por la devolución de tasas en caso de no utilización del billete, una práctica que fue eliminada con anterioridad a la emisión de la sentencia del Tribunal Supremo, como parte de nuestra política de mejora continua y de transparencia hacia los clientes".

Continúa indicando que "en Volotea revisamos de forma periódica nuestras condiciones para garantizar que se ajustan a la normativa vigente y responden a las expectativas de nuestros pasajeros".

Para Volotea, "se trata de una resolución relevante que respalda nuestras prácticas comerciales y refuerza la seguridad jurídica tanto para los consumidores como para el conjunto del sector aéreo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Puente habla por primera vez sobre el peaje del Huerna: descarta el rescate, apunta a Álvarez-Cascos y deja una reflexión sobre los asturianos
  2. Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra
  3. Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
  4. Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
  5. Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias
  6. La china BYD reactiva su interés por instalar una fábrica de coches en Asturias: estos son los motivos
  7. Confirmado el aterrizaje definitivo de dos universidades privadas en Asturias: un 'modelo innovador y dinámico' para Oviedo y Avilés está 'de enhorabuena
  8. El cierre que ya prepara ArcelorMittal y que reducirá su capacidad de producir acero en Asturias

Xuan Xosé Sánchez Vicente presenta su nuevo libro, "Estudios (III)" en Gijón

Xuan Xosé Sánchez Vicente presenta su nuevo libro, "Estudios (III)" en Gijón

Volotea sostiene que el Supremo solo ha anulado una cláusula abusiva que ya había dejado de aplicar

Volotea sostiene que el Supremo solo ha anulado una cláusula abusiva que ya había dejado de aplicar

Septiembre, un mes negativo para las listas de espera en Asturias: éstas son las especialidades con más demoras

Septiembre, un mes negativo para las listas de espera en Asturias: éstas son las especialidades con más demoras

La buena noticia para los aficionados del salmón que traerá la normativa del próximo año en Asturias

La buena noticia para los aficionados del salmón que traerá la normativa del próximo año en Asturias

Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario

Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario

Representantes del SOMA admiten deficiencias de control en la mina de Cerredo y piden cambiar el sistema de inspecciones con preaviso

Representantes del SOMA admiten deficiencias de control en la mina de Cerredo y piden cambiar el sistema de inspecciones con preaviso

La guerra del peaje se convierte en bandera del Noroeste ante Madrid: otra gran lucha que une a Asturias, Galicia y Castilla y León

La guerra del peaje se convierte en bandera del Noroeste ante Madrid: otra gran lucha que une a Asturias, Galicia y Castilla y León

El aviso de Covadonga Tomé al Gobierno si quiere su voto para el Presupuesto: "Primero hablar de fiscalidad"

El aviso de Covadonga Tomé al Gobierno si quiere su voto para el Presupuesto: "Primero hablar de fiscalidad"
Tracking Pixel Contents