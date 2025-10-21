El absentismo es el mayor riesgo para la economía española, según los asistentes al congreso de la empresa familiar, con nutrida representación asturiana

Un aprobado raspado. Los directivos de las empresas familiares mantienen su valoración sobre la situación económica, con 5,66 puntos en una escala de 0 a 9, ligeramente por encima de los 5,55 puntos del año pasado. Pero sitúan el absentismo laboral como el principal riesgo económico al que se enfrentan. Así lo trasladaron los directivos de las cien empresas familiares más grandes del país, integrados en el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), según la encuesta interactiva que se llevó a cabo entre los asistentes al XXVIII Congreso del IEF, que inauguró ayer en Burgos el rey Felipe VI. ·"España necesita vuestro compromiso y vuestro saber hacer", señaló el Rey.

Nutrida representación asturiana en el congreso de Burgos | E. P.

En España, las empresas familiares representan el 70% del empleo y el 60% del PIB. Casi la mitad de los presentes en el Congreso (48%) cree que habrá un moderado aumento de la actividad en el corto y medio plazo, con una "limitada creación de empleo"; mientras la otra mitad (47%) cree que el crecimiento será "frágil" y sin creación neta de empleo. Eso sí, los empresarios familiares son optimistas sobre el devenir de sus propias corporaciones para el próximo año. La mayoría espera un aumento de la cifra de ventas para 2026 (61%) y el 52% confía incrementar su plantilla, mientras el 39% prevé mantener el nivel de empleo actual, con lo que los pesimistas son los menos.

Pero el gran protagonista del año es el absentismo. El número de trabajadores que falta diariamente a su puesto de trabajo se ha convertido en la principal preocupación de estos empresarios, junto a dos "clásicos" de otras ediciones, como son la dificultad para encontrar profesionales cualificados y los cambios regulatorios . "Vemos dos amenazas y nubes negras. Una es el absentismo, que supera el 7,4%, casi el doble que Europa, y otro es la falta de talento. Son dos temas que tenemos que hacernos mirar, sobre cómo podemos abordarlos", señaló el presidente del IEF y presidente de Hijos de Rivera (matriz de Estrella Galicia), Ignacio Rivera.

En el congreso intervino el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que denunció que "España vive un fuerte problema de desafección por motivos íntimamente relacionados: la presión fiscal, que asfixia al país, la sensación de que pagamos más y recibimos menos, la impunidad que se fomenta desde el Gobierno, la desconfianza del emprendedor, la burocracia y el intervencionismo".

La Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (Aefas) estuvo representada en el congreso nacional del IEF por –de izquierda a derecha en la foto– Guillermo Pérez-Bustamante (Uniovi); José María Salazar y Ane Rubio (Tartiere Movilidad); Paloma Alvargonzález, Mercedes Alvargonzález y Jaime Gimeno (Ership); Íñigo Cabal y Malena García (Geinco), María José García y Celestino González (Goncesco); Sofía Duque de Estrada e Inaciu Iglesias (Cartonajes Vir); M. Teresa Menéndez y Manuel Rodríguez (Velázquez & Villa Abogados); Elsa Rodríguez Ovejero y Luis Rodríguez Ovejero (Satec); Julia López (Aefas), y Manuel González (Satec).