El alcalde de León (PSOE) critica a Puente por su actitud ante el Huerna: "Si el peaje estuviese en Valladolid lo vería de otra manera"

El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, se une al frente de Asturias, Castilla y León y Galicia para pedir el fin del peaje del Huerna (AP-66) y de la AP-9, en Galicia. Las ampliaciones de estas infraestructuras están en el foco de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), que considera que se realizaron de manera irregular en el año 2000, motivo por el cual los territorios afectados solicitan su anulación.

"La necesidad de eliminar estos peajes es clara, es entendida por todo el mundo y también por los leoneses, al estar el Huerna en territorio leonés", explica a LA NUEVA ESPAÑA el regidor, que ocupa el cargo desde 2019. Diez ha protagonizado varios choques políticos con Óscar Puente, ministro de Transportes, que ha descartado el rescate de estas autopistas. La gestión del peaje del Huerna apunta a ser otro foco de conflicto entre ambos, compañeros del mismo partido (PSOE), como sucede con Adrián Barbón.

"He negociado muchas cosas con este Ministerio y tengo que decir que el ministro no se implica si no le afecta directamente a él. Creo que Puente no actúa como un ministro, sino como un alcalde de una ciudad. Si esta problemática de los peajes afectase directamente a Valladolid —el ahora titular de Transportes fue alcalde de esta ciudad— creo que tendría más cariño a esta reivindicación. La posición que ha manifestado es bastante intransigente y lo que duele a los ciudadanos es el agravio comparativo", destaca el alcalde de León.

Diez se declara "ofendido y decepcionado" por la decisión de mantener el peaje, que se suma a otras que, según explica, perjudican a su ciudad. "¿Por qué a los asturianos o a los leoneses nos tiene que costar dinero movernos y a otros ciudadanos de otros territorios no? Es un peaje clave en la actividad económica y en la movilidad, que Europa cuestiona". Para el alcalde, "lo lógico es que se establezcan acciones entre administraciones" para buscar un "punto de acuerdo".

El regidor socialista también destaca la labor del Principado, liderado por Adrián Barbón, también del PSOE. "Está actuando perfectamente, en interés de sus ciudadanos, y para eso da igual qué partido gobierne en Madrid, aunque sea el tuyo. Nadie puede pensar que, porque seamos del mismo partido, podemos decir 'sí guana' a todo. Cuando representas a un territorio, antes está el interés de ese territorio que el de tu partido", enfatiza.

El PSOE de León llevará además una moción al próximo pleno municipal para lograr un posicionamiento conjunto de todos los grupos ante un asunto que, según el regidor, afecta a la movilidad de los leoneses y, especialmente, a los profesionales y trabajadores que recorren esta ruta habitualmente por motivos laborales.

“No es de recibo que los leoneses tengan siempre que esperar, sufriendo las consecuencias negativas de decisiones arbitrarias, injustas e injustificables. Solo exigimos las mismas condiciones de movilidad que el resto de los territorios”, concluyó Diez.