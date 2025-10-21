Alimentos ecológicos de Asturias: únicos en el cuidado de nuestra salud y del planeta

"En Asturias, hablar de alimentos ecológicos es hablar de respeto: respeto por la tierra, por los animales y por quienes producen y consumen de forma responsable. La agroecología propone precisamente aprovechar los recursos agrícolas y ganaderos de manera eficiente, sostenible y en armonía con el medio ambiente y las personas". Son palabras de Ulises Tuero, responsable de Comunicación y Promoción del COPAE (Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias).

Sus principios –fomento de la biodiversidad, cuidado del planeta y desarrollo del medio rural– se reflejan en la práctica diaria de cientos de productores asturianos. "En sus explotaciones, los conocimientos heredados del campo se combinan con técnicas modernas para obtener alimentos de máxima calidad, sin perder el vínculo con la tradición", destaca.

La ganadería extensiva siempre ha sido una seña de identidad en Asturias, "pero la tendencia actual a nivel global es la concentración de ganado en gigantes naves industriales", se lamenta. "Por el contrario, la producción ecológica asegura la supervivencia de los sistemas ganaderos tradicionales. En ellos, los animales pastan libremente en los prados, asegurándose, gracias a la certificación, una importante superficie exterior para cada uno".

La agroecología también fomenta la biodiversidad de nuestro paraíso, señala Tuero. La eliminación de herbicidas y pesticidas de sus sistemas productivos protege la fauna y la flora del entorno. "Los químicos de síntesis son los principales enemigos de esa biodiversidad, por lo que es capital prescindir de ellos. Además, en la agricultura ecológica no están permitidos los organismos modificados genéticamente o transgénicos, lo que se traduce en unos productos mucho más seguros para los consumidores y más respetuosos con el medio".

Este compromiso, desvela, "cuenta con el respaldo de la Unión Europea, que regula la producción ecológica a través de una estricta normativa común. La función de vigilar que se cumpla y de llevar a cabo el control, certificación y promoción de los alimentos ecológicos es pública".

En el caso de Asturias, el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) es el organismo encargado de realizar visitas anuales, con y sin previo aviso, a los operadores de la producción ecológica de Asturias, para asegurar que no hay ningún alimento certificado que llega al consumidor sin cumplir todo el reglamento europeo. "Esta corporación de derecho público es la que da los certificados a los productores y alimentos que cumplen con toda la normativa", incide.

La etiqueta con más garantías

Identificar un producto ecológico es sencillo: basta con buscar la eurohoja, el distintivo verde que certifica el cumplimiento de la normativa europea. Bajo ese logotipo aparece un código que indica el origen del alimento. En el caso de Asturias, el código "ES-ECO-012-AS" es la marca que acredita su certificación, y a menudo se acompaña del sello del COPAE. En el mismo lugar también se pueden encontrar las palabras "Agricultura UE", "Agricultura no UE" o "Agricultura España-Asturias", que añaden información sobre el lugar de procedencia.

Las palabras ecológico, o eco-; biológico, o bio-; y orgánico, que significan exactamente lo mismo, "están reguladas y no pueden aparecer en ninguna etiqueta que no cumpla la normativa".

Consumir alimentos ecológicos de Asturias no es solo una elección de calidad; "es también una forma de apoyar la biodiversidad, mantener vivo el paisaje rural y cuidar de nuestra salud y del planeta", concluye Tuero.