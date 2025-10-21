Asturias se blinda ante la enfermedad de la piel de la vacas: las drásticas medidas que adopta el Principado

La directora general de Agroganadería del Principado, Rocío Huerta, lo tiene claro: más vale prevenir que lamentar. Y tras la experiencia de anteriores ocasiones de alarma sanitaria animal (EHE, lengua azul) parece que en Asturias se ha aprendido la lección de actuar a tiempo para evitar perjuicios mayores en el futuro.

Así las cosas, la Consejería de Medio Rural ha decidido suspender de aquí a finales de año todas las ferias, concursos y exhibiciones de todo tipo de ganado para evitar que la temida dermatosis nodular contagiosa (DNC) entre en la comunidad autónoma.

Así se ha anunciado este martes después de la reunión entre Huerta y los representantes de las cuatro organizaciones agrarias (URA, COAG, UCA y USAGA) que forman parte del Consejo Agrario del Principado. Las cuatro han dado el visto bueno a las medidas planteadas por la Directora de Ganadería.

Suspensión del mercado de Pola de Siero

Pero hay más medidas. El mercado nacional de ganado de Pola de Siero será cerrado. En este caso, la medida durará 21 días, periodo que se corresponde a la cuarentena que debe guardar cualquier res para garantizar que está libre de la enfermedad.

El próximo jueves ya hay cita ganadera en la Pola, por lo que Rocío Huerta avanza que este mismo martes el Principado quiere publicar en el Boletín del Principado las medidas a adoptar contra la dermatosis nodular contagiosa para entren rápidamente en vigor.

Además, sigue en vigor el protocolo de actuación adoptado días atrás, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, cuando se conocieron los brotes detectados de la DNC en Gerona (Cataluña): Un mínimo de tres semanas de cuarentena en la explotación, en un lugar aislado y sin contacto con el resto de los animales, más una inspección diaria para comprobar su estado.

Rocío Huerta quiso dejar claro que todo son medidas preventivas y que no hay ningún caso o sospecha de dermatosis en Asturias o comunidades vecinas. Lo que sí hay, admite la directora, es preocupación.