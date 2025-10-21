Asturias se sube a la EnerGira de TotalEnergies por el consumo responsable

Asturias se convierte esta semana en la protagonista de la EnerGira, la iniciativa con la que TotalEnergies está recorriendo 26 ciudades españolas para presentar sus servicios multienergías. El autobús interactivo de la compañía hará tres paradas en el Principado: mañana, miércoles 22 de octubre en Oviedo (C/ Nueve de Mayo, 8), el jueves 23 en Pola de Siero (Plaza del Ayuntamiento) y el viernes 24 en Mieres (Parque Jovellanos). El horario de atención al público en todas las localidades será de 11.30 a 19.30 horas.

Bajo el lema "Acercamos nuestra energía a tu hogar", esta iniciativa de TotalEnergies muestra de forma práctica cómo cualquier consumidor puede reducir su consumo de electricidad y gas, ahorrar en sus facturas y, al mismo tiempo, contribuir al progreso hacia un modelo energético más sostenible.

El autobús de la EnerGira ha sido diseñado como un gran espacio itinerante de asesoramiento y aprendizaje. En el exterior, la compañía instalará una ruleta de premios que permitirá a todos los visitantes conseguir un regalo seguro solo por acercarse. Una vez en el interior, los vecinos encontrarán pantallas interactivas donde consultar consejos prácticos para reducir el gasto energético en el hogar y visualizar cómo pequeños cambios se reflejan en la factura mensual. Además, un equipo de expertos técnicos de TotalEnergies estará disponible para responder cualquier consulta sobre tarifas, contratos y asistencia, resolviendo cualquier duda de manera fácil y directa. Esto convierte la visita en un recurso útil tanto para quienes están valorando cambiar su suministro como para quienes simplemente buscan optimizar su hogar.

Para hacer la visita más lúdica, la EnerGira incluye actividades interactivas dirigidas a todas las edades. Los visitantes podrán participar en un juego que simula el encendido de electrodomésticos, con el que se puede visualizar el consumo energético en tiempo real y la energía ahorrada durante la actividad. Además, la oficina móvil cuenta con otra ruleta en su interior con regalos premium. Estas actividades permiten que los vecinos comprendan de manera práctica cómo pequeños ajustes influyen en el consumo y la factura de energía.

El autobús de EnerGira es en sí mismo un ejemplo del compromiso de TotalEnergies con la sostenibilidad: equipado con un motor dual de gas natural comprimido (GNC), genera entre un 15 % y un 20 % menos de emisiones de CO₂ que los motores de gasoil convencionales. Según la compañía, esta tecnología permite reducir el impacto ambiental del recorrido sin renunciar a la movilidad necesaria para llegar a distintas localidades.

Autobús interactivo de TotalEnergies. / Cedida a Lne

La oferta multienergías e integrada de TotalEnergies

Tanto en EnerGira como en sus cuatro oficinas de atención al cliente en Asturias, TotalEnergies ofrece servicios de asesoramiento a manos de su equipo de expertos. La asesoría gratuita es una de sus soluciones más populares: con más de 700.000 consultas realizadas, los clientes de la compañía han conseguido un ahorro medio anual de 60 euros por contrato, ajustando su consumo real sin esfuerzo y reduciendo además su impacto medioambiental.

A nivel de tarifas, una de sus principales apuestas es el Plan Ahora, una tarifa eléctrica diseñada para fomentar el consumo responsable. Este plan está diseñado para que los clientes puedan concentrar su consumo eléctrico en las franjas horarias más económicas. De esta manera, no solo se benefician de precios bajos que se sitúan incluso por debajo de los 10 céntimos/kWh (llegando a 7 céntimos en periodos concretos), sino que también aseguran que su energía provenga de fuentes 100 % renovables.

El servicio FACILITA de TotalEnergies se ha convertido en una de la solución preferida por los clientes a la hora de resolver problemas domésticos y ayudarles en el mantenimiento de sus hogares. Incluye la instalación de sistemas eléctricos, electrodomésticos y climatización, así como la atención a averías en el suministro de luz y gas, en calderas, de fontanería, en puntos de recarga privados e incluso desatascos o cambios de bombillas para quienes lo necesitan. FACILITA garantiza la atención a emergencias en menos de 3 horas los 365 días del año, sin límite de averías, con revisiones periódicas y siempre a manos de los mejores profesionales. El servicio de mantenimiento de TotalEnergies ha tenido una excelente acogida en Asturias: 130.000 clientes de la región lo han contratado, y valoran la prestación con una media de 9 sobre 10.

Otra solución destacada de TotalEnergies es su aplicación del Plan Renove de Calderas y Calentadores. En los hogares asturianos, el gas representa cerca del 60 % del gasto energético anual, especialmente entre los meses de enero y abril. A través de la renovación de calderas y calentadores, apoyada por dicho plan, esta cifra puede reducirse en hasta un 30 % para equipos con más de diez años de antigüedad, con un retorno de la inversión estimado entre 3 y 5 años. Además, la sustitución de calderas antiguas contribuye a reducir las emisiones de CO₂ y NOx.

Compromiso con Asturias

Con su sede central fijada en Oviedo y cuatro oficinas de atención presencial en la región, además de un centro telefónico en Gijón, TotalEnergies gestiona unos 700.000 contratos de luz, gas y servicios en el Principado. El impacto de su actividad va más allá de lo comercial: la empresa genera más de 1.200 empleos directos e indirectos y su aportación a la sociedad asturiana supera los 230 millones de euros.