Calvo acusa a la derecha de alentar el choque con el Ministerio por el peaje del Huerna, y señala que "lo de menos es lo que opine Puente"

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha defendido este martes en la Junta General del Principado la actuación del Ejecutivo autonómico en la batalla contra el peaje del Huerna y ha colocado en segundo plano el choque evidente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre este asunto. “Lo de menos es la opinión del ministro; lo importante es el fondo del asunto y que resolvamos este problema de manera definitiva para Asturias”, ha afirmado Calvo, al responder a una pregunta del portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares.

El consejero ha subrayado que el Gobierno regional actúa “con rigor, con argumentos técnicos y con respeto absoluto a la legalidad”, evitando entrar en valoraciones personales o políticas sobre las palabras del ministro. Pero también se ha pronunciado sobre las posiciones de la derecha, a la que responsabilizó del origen del problema. Según ha explicado, esa es la línea de trabajo que se mantiene en el marco de la Alianza por las Infraestructuras, el espacio de cooperación entre administraciones, agentes sociales y económicos que coordina el Principado.

Calvo ha insistido en que la prioridad del Ejecutivo asturiano es “mantener la colaboración institucional con el Gobierno de España para resolver los problemas que afectan a la región”, entre los que citó el peaje del Huerna, la licitación de la autovía hasta La Espina o las actuaciones pendientes en Gijón, como Lloreda-Veriña o las actuaciones en Príncipe de Asturias. “A Asturias se la respeta trabajando, generando consensos y cumpliendo la legalidad, no convirtiendo cada discrepancia en una cortina de humo”, ha afirmado Calvo.

El consejero ha respondido así a una intervención muy crítica de Adrián Pumares, quien ha exigido al Gobierno autonómico una reacción “proporcional” ante lo que calificó como “desprecios” de Óscar Puente hacia la sociedad asturiana. El portavoz de Foro ha recordado que la Comisión Europea ha considerado ilegal la prórroga del peaje del Huerna y ha reclamado al Principado que utilice “todos los mecanismos jurídicos y políticos” para conseguir su supresión.

“Los asturianos no podemos seguir pagando un peaje que Europa ya ha dictaminado como contrario a la ley”, ha dicho el diputado, que ha acusado al ministro de “mostrar un desconocimiento absoluto de la historia y de los problemas de Asturias”. Además, ha pedido al Ejecutivo regional una respuesta firma al Ministerio.

Pumares ha sostenido además que las declaraciones de Puente representan “un nuevo escenario de desprecio” hacia la comunidad, y añadió que “si el peaje del Huerna estuviese en Cataluña o en Valladolid, hace tiempo que se habría resuelto”. A este respecto, Pumares se refirió a las declaraciones del alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, recogidas en LA NUEVA ESPAÑA. El portavoz de Foro ha remarcado además: "Hay que decirle al señor Óscar Puente que Asturias es una comunidad autónoma que, pese a su empeño en tratar como si fuese de segunda, no lo es. Y que los asturianos votamos a quien nos dé la real gana".

Calvo ha lemantado que la oposición trate de “alimentar un conflicto” que, en su opinión, no beneficia a Asturias. “Ya está bien", ha llegado a expresar. "A veces parece que se busca mantener viva una confrontación con el Gobierno de España para ocultar la realidad o para obtener rédito político”, advirtió. “Yo tengo que ser prudente, defender la unidad institucional y mantener un tono de respeto hacia quienes causaron los problemas o los protagonizaron, porque mi trabajo no es generar ruido, sino soluciones”, ha recalcado.

El consejero ha afirmado que la derecha asturiana, en alusión a Foro y al Partido Popular, “ha decidido utilizar cada desencuentro con Madrid como un instrumento de oposición, aunque eso suponga perjudicar la interlocución que Asturias necesita”. “Escuchar consejos sobre cómo se respeta Asturias de quienes gobernaron cuando se tomaron las decisiones que ahora criticamos es, cuanto menos, paradójico”, ha ironizado Calvo, que ha acusado a la oposición de “oportunismo”.

El responsable de Fomento ha asegurado que el Gobierno del Principado trabaja de manera coordinada con el Ejecutivo central para avanzar en los proyectos pendientes.

Calvo ha reconocido, eso sí, que el debate sobre el peaje del Huerna sigue abierto y que el procedimiento iniciado por la Comisión Europea “debe aclarar las condiciones en que se prorrogó la concesión”. Y ha agradecido que “por una vez, la Comisión sea vista en el territorio como una institución útil, que se pone del lado de los ciudadanos”. A su juicio, el siguiente reto está ahora en “conocer en detalle cómo se privatizó Aucalsa y qué justificaciones se emplearon en su momento para extender la concesión”, asuntos que, dijo, “aún deben investigarse con transparencia”.

En su intervención final, el consejero ha reiterado su compromiso con la cooperación institucional. “No voy a ser yo quien rompa puentes con el Gobierno de España”, ha asegurado. Calvo ha cerrado reafirmando la postura del Ejecutivo autonómico: “En este intento que se hace de manera sutil o más burda para buscar el enfrentamiento yo voy a tener que quedarme en un segundo plano, pero estaría encantado de entrar en el fondo del asunto”. Se refería al proceso de prórroga de concesión y posterior privatización, precisamente cuestionado por Bruselas.