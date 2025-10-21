La campaña contra los "puteros" enfrenta a PP y PSOE, con repaso a escándalos con prostitutas en ambas partes

La campaña "Putero no naces, ¡te haces!", promovida por Médicos del Mundo con apoyo del Gobierno del Principado, ha desatado este martes un enfrentamiento en la Junta General entre la diputada del Partido Popular Susana Fernández Arias y la consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, vicepresidenta del Ejecutivo.

La iniciativa, que busca señalar la responsabilidad de los clientes de prostitución y promover la abolición de esta práctica, ha sido calificada por la oposición de “campaña escandalosa y de mal gusto”, al tiempo que ha reprochado el uso de dinero público. El Ejecutivo la ha defendido como una acción “valiente y pedagógica”.

Fernández ha cuestionado la participación institucional del Principado y ha exigido a la consejera que detallara el alcance de la colaboración, los objetivos medibles y los criterios de evaluación. “Es una vergüenza institucional que el Gobierno respalde una campaña que trivializa la prostitución y se burla de la dignidad de las mujeres”, ha afirmado la diputada, que ha denunciado que los carteles con el lema “Academia de puteros” se exhiben “cerca de colegios y parques infantiles”. Según Fernández, el apoyo a esta iniciativa “demuestra una alarmante falta de criterio político y moral” y constituye “una muestra más del deterioro institucional” bajo el Gobierno socialista.

La parlamentaria popular ha aprovechado su intervención además para vincular la polémica con “los numerosos escándalos de corrupción y prostitución que han afectado al PSOE”, citando casos como el de los ERE de Andalucía, Tito Berni o el de José Luis Ábalos". Fernández contrapuso "el socialismo de pancarta" con los casos de un partido "atrapado en la hipocresía" y "el machismo".

En su réplica, la consejera Gimena Llamedo ha respondido con una contundente defensa de la campaña como parte de la Estrategia asturiana de abolición de la prostitución 2023-2028, que incluye la colaboración con entidades como Médicos del Mundo, APRAMP y Amaranta. “Es una campaña necesaria y valiente, porque no se puede blanquear a los puteros. Esta no es una campaña de publicidad, sino de pedagogía social”, ha subrayado la consejera. “Cada euro invertido es un euro ahorrado en explotación. Si prevenir la violencia de género no es un interés público, no sé qué lo es”, ha añadido.

Llamedo ha reprochado además a la diputada popular su “uso partidista” del debate y ha replicado a las alusiones sobre los escándalos socialistas recordando que “todas las personas implicadas fueron expulsadas del partido”. “He pedido perdón y he condenado esas conductas con toda la contundencia, pero lecciones, las justas", ha insisitido. "Porque si hablamos de puteros, también podemos hablar de los volquetes de prostitutas de la Gürtel o de Correa pidiendo que fueran rubias y altas, o el 'putas y varios' que seguramente les pilla más cerca. Puteros hay más de los que usted y yo imaginamos”, ha terminado apuntando..

Llamedo ha instado al PP a aclarar si comparte el objetivo de abolir la prostitución, “porque cuando tuvieron ocasión de apoyarlo en el Congreso, no lo hicieron”. Fernández ha acusado al Ejecutivo de "confundir pedagogía con provocación".