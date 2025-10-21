Asturias tiene el segundo tramo de carretera más peligroso del país con diez víctimas
Hay 30 puntos peligrosos en las carreteras asturianas, dos de ellos en el peaje del Huerna, según Automovilistas Españoles Asociados
El informe de Automovilistas Europeos Asociados sobre los tramos más peligroso de España, en que se cruzan datos de accidentes y víctimas entre los años 2019 y 2023, así como el número de usuarios de la vía, deja a Asturias en bastante mal lugar. En la red asturiana hay hasta treinta tramos peligroso, nueve de ellos en la carretera vieja de la costa (N-632). Concretamente uno de ellos, el kilómetro 55 de la carretera, a la altura de Arroes (Villaviciosa), con siete accidentes y diez víctimas en el periodo estudiado, es el segundo tramo más peligroso de España, solo superado porel kilómetro 243 de N-4a (Madrid-Cádiz), a la altura de Ciudad Real.
La carretera vieja de la costa, en su tramo villavisiosino, acumula 28 accidentes y un total 37 víctimas. Entre los veinte tramos más peligrosos del país hay cuatro de esa carretera el ya citado kilómetro 55, luego el 54, también en Arroes, con cinco accidentes y siete víctimas; a continuación el 59, en Venta La Esperanza (Villaviciosa) con cinco accidentes y seis víctimas; y también el 62, en La Llorea (Gijón), con tres accidentes y seis heridos. Y entre los veinte tramos más peligrosos del país se cuela la N-632, pero en su tramo occidental, en Novellana (Cudillero), con un accidente y un herido grave en una carretera por la que pasan diariamente tan solo 162 vehículos.
Por lo que se refiere a autovías y autopistas, se cuenta el kilómetro 37 de la Autovía de Grado (A-63), y los kilómetros 74 y 77 de la Autopista del Huerna (AP-66), que acumulan ocho accidentes y 17 heridos en el periodo de referencia.
