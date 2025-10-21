La carta que Asturias, Galicia y Castilla y León escribieron a Puente pidiendo el fin del Huerna...y que no ha tenido respuesta doce días después

“Queremos ser aliados del Gobierno de España en la toma de una decisión que sabemos que es compleja, pero indudablemente beneficiosa y necesaria”.

Es uno de los fragmentos de la carta que el Principado de Asturias, la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León enviaron a Óscar Puente, ministro de Transportes, para solicitar la supresión del peaje del Huerna (AP-66) y de la AP-9, en Galicia.

La ampliación de ambas infraestructuras está en el foco de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), que las considera irregulares y plantea llevarlas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La posición de la Comisión ha provocado que, desde las tres comunidades afectadas —gobernadas por el PSOE en Asturias y por el PP en Galicia y Castilla y León— se solicite la anulación al Gobierno central de Pedro Sánchez, de momento sin éxito. El ministro Puente ha descartado cualquier rescate, lo que además ha abierto una gran brecha política con el Principado, donde gobiernan sus compañeros del PSOE.

La carta, íntegra D. Óscar Puente Santiago Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible Paseo de la Castellana, 67 28071 Madrid Estimado Ministro, Las autopistas de peaje de titularidad estatal AP-9 (Autopista del Atlántico) y AP-66 (Autopista del Huerna) son fundamentales para la vertebración del territorio de las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias, Castilla y León y Galicia, siendo infraestructuras clave en la movilidad de las personas y en la actividad económica que no tienen alternativa de tránsito libre de peaje que sea realmente equiparable en cuanto a prestaciones. Las concesiones de los peajes de la autopista del Huerna (AP-66) que expiraba en octubre de 2021 y de la Autopista del Atlántico (AP-9) que lo hacía en 2023, fueron prorrogadas en el año 2000 hasta 2050 y 2048 respectivamente por el Gobierno de la Nación. Esta situación constituye un grave desequilibrio que condiciona la vida de miles de ciudadanos y sitúa a nuestras regiones en desventaja frente a otros territorios del Estado, perjuicio que se ha ido profundizando en los últimos años al decidirse la liberación del peaje de diferentes autopistas españolas una vez vencido el plazo concesional de las mismas. Sobre las concesiones de ambas autopistas se ha pronunciado la Comisión Europea, el 17 de julio de 2025 en el procedimiento de infracción INFR(2021)4052 confirmando que las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 fueron contrarias al Derecho de la Unión Europea. Por ello, los Gobiernos de las tres comunidades autónomas compartimos la postura de que, conocidas las actuales circunstancias, es de interés general liberar el peaje de AP-9 y AP-66 instando al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a que asuma jurídicamente el dictamen de la Comisión Europea y proceda a la eliminación de los mismos, iniciando los procedimientos administrativos a tal efecto. Queremos ser aliados del Gobierno de España en la toma de una decisión que sabemos que es compleja, pero indudablemente beneficiosa y necesaria. Con esta vocación de participación en la búsqueda de las mejores soluciones en esta cuestión que resulta de interés general para nuestras tres comunidades autónomas, consideramos imprescindible poder disponer de toda la información y a acceder al expediente administrativo. Confiamos en que esta solicitud será atendida positivamente, desde la lealtad institucional, transparencia y espíritu de cooperación que presiden la relación entre nuestras administraciones. Atentamente, Dª María Martínez Allegue Conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas Xunta de Galicia D. Alejandro Calvo Rodríguez Consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias Principado de Asturias D. José Luis Sanz Merino Consejero de Movilidad y Transformación Digital Junta de Castilla y León

La misiva enviada por los tres gobiernos autonómicos, firmada por los consejeros responsables de infraestructuras (Alejandro Calvo en Asturias, María Martínez en Galicia y José Luis Sanz en Castilla y León), se remitió hace días, antes de la manifestación celebrada en Oviedo. Según fuentes autonómicas, aún no ha habido respuesta por parte del Ministerio.

La carta asegura que la prórroga de las ampliaciones “constituye un grave desequilibrio que condiciona la vida de miles de ciudadanos y sitúa a nuestras regiones en desventaja frente a otros territorios del Estado, perjuicio que se ha ido profundizando en los últimos años al decidirse la liberalización del peaje de diferentes autopistas españolas una vez vencido el plazo concesional de las mismas”.

Los tres gobiernos, además, señalan en la misiva que “las prórrogas de las concesiones fueron contrarias al Derecho de la Unión Europea”. Galicia y Castilla y León adoptan esta posición a pesar de que fue un Gobierno del PP —el de José María Aznar— y el asturiano de Francisco Álvarez Cascos quienes realizaron la ampliación.

Por este motivo, piden al Ministerio que “asuma jurídicamente el dictamen de la Comisión y proceda a la eliminación de los mismos, iniciando los procedimientos administrativos a tal efecto”. Las tres regiones vecinas, además, confían en que “esta solicitud será atendida positivamente, desde la lealtad institucional, la transparencia y el espíritu de cooperación que presiden la relación entre nuestras administraciones”.

Esta carta es una de las acciones conjuntas que están preparando las tres comunidades, que han apostado por crear un frente común para plantar fuerza en Madrid y pedir el fin de los peajes. Está previsto, además, la publicación de un documento común donde se refleje la postura de los tres territorios. Paralelamente, las comunidades pretenden tener una cumbre a tres con Óscar Puente. La Xunta, de hecho, está centrando los esfuerzos en conseguir esa reunión.