El consejo de Duro aprueba el plan de reestructuración, que aún deben confirmar los bancos acreedores
La compañía reanuda su cotización en Bolsa después de que la CNMV la anulara a primera hora de este martes
El grupo mexicano Prodi aportará 10 millones de euros
El consejo de administración de la compañía asturiana de ingeniería Duro Felguera aprobó ayer el plan de reestructuración financiera con el que quiere evitar la quiebra de la compañía, después de que los tribunales denegaran una cuarta prórroga de su preconcurso de acreedores. La comunicación supone la reanudación de la cotización en Bolsa de la empresa, que había sido suspendida a primera hora de este martes por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía ha remitido al supervisor financiero el documento con el plan de reestructuración aprobado por el consejo de administración (en el que está presente la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI). No obstante, este deberá ser sometido a votación por los bancos acreedores (Santander, Sabadell, Abanca y Unicaja). Para su aprobación es necesario el voto favorable de al menos dos tercios de cada tipo de pasivo afectado. El plazo para recabar las adhesiones al plan expira a las 12.00 de este próximo viernes, día 24.
El plan también incluye, entre otras acciones, la aportación de diez millones de euros por parte del gupo mexicano Prodi, uno de los dos accionistas mayoritarios.
Duro debe presentar este plan al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón para su homologación.
(Noticia pendiente de ampliación).
